Globalworth przeszedł w 100 proc. na zieloną energię

Globalworth posiada w Polsce 22 nieruchomości biurowe i biurowo-handlowe o łącznej powierzchni najmu ponad 600 tys. mkw. Od tego roku wszystkie wykorzystują zieloną energię w pełni pochodzącą z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wodne i wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne.

- Zrównoważony rozwój i ekologia to zagadnienia niezwykle ważne dla Globalworth i obecne w naszej strategii biznesowej. Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii związanych z ochroną środowiska. Dlatego przykładamy dużą wagę do tego, skąd pochodzi wykorzystywana przez nasze budynki energia elektryczna. Z tym większą radością mogę ogłosić, że wszystkie nasze nieruchomości od początku tego roku są zasilane jedynie zieloną energią, która pozwoli nam znacząco zredukować ślad węglowy i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Energia z odnawialnych źródeł dla nieruchomości Globalworth to nie jedyny przejaw odpowiedzialnego podejścia firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - wszystkie obiekty w portfolio spółki posiadają zielone certyfikaty BREEAM lub LEED poświadczające ich ekologiczny charakter. Równocześnie firma stale inwestuje w modernizację swoich budynków do najwyższych, przyjaznych środowisku standardów, czego efektem są kolejne aktualizacje certyfikatów na coraz wyższy poziom.