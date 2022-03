Globalworth też kwateruje uchodźców

Globalworth uczestniczy w pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie i udostępnienia 12 tys. mkw. powierzchni w swoich nieruchomościach w Rumunii i Polsce. Akcja przebiega pod hasłem Space for Ukraine.

Powierzchnie zostaną przeznaczone na zakwaterowanie dla uchodźców i zapewnienie im wsparcia logistycznego, jak również do przechowywania oraz sortowania darów.

Będą zbierane przez władze lokalne, w tym m.st. Warszawa oraz władze miejskie Bukaresztu, jak również organizacje pozarządowe, jak Fundacja Czerwonego Krzyża.

W Rumunii Globalworth przeznacza na ten cel dwa piętra budynku biurowego BOB w Bukareszcie.

W Rumunii Globalworth można przyjąć do 700 uchodźców oraz powierzchnię logistyczną w kompleksie Chitila Logistics Hub, gdzie będą przechowywane i sortowane dary, które trafią do potrzebujących. W Polsce budynek Warta Tower przyjmie do 500 uchodźców.

- Narastający kryzys humanitarny na Ukrainie, z milionami uchodźców przekraczającymi granice Polski i Rumunii, jest prawdziwą tragedią wymagającą znaczących działań, które mogą przynieść pozytywne zmiany. W Globalworth zawsze staliśmy po stronie potrzebujących, dlatego nie mogło być inaczej i tym razem, gdy ten niewyobrażalny kryzys wciąż trwa. Zapewnienie schronienia uchodźcom oraz składowanie żywności i środków medycznych jest pierwszym krokiem w naszych wysiłkach humanitarnych, lecz gdy potrzeby poszkodowanych się zmienią, będziemy szukać dalszych możliwości niesienia pomocy. Mamy nadzieję, że pokojowe rozwiązanie zostanie osiągnięte w możliwie najkrótszym czasie - Dimitris Raptis, Globalworth Group CEO