Globalworth wprowadza najemców w biurowy nastrój

Biurowy Alfabet to seria ilustracji, które na powrót wprowadzą nas w biurowy nastrój – od A do Z. Język biura jest bez wątpienia jedną z tych rzeczy, z którymi możemy się utożsamić. To sposób komunikowania się, robienia dowcipów, specyficzne poczucie humoru – rzeczy, za którymi bezsprzecznie tęsknimy.

Akcja odbywa się przede wszystkim na profilu Globalworth na Instagramie, gdzie każda z liter alfabetu jest kojarzona ze słowem i pewną impresją nawiązującą do czasów, kiedy na co dzień chodziło się do biura. Aby znów połączyć się ze społecznością Globalworth, zaprosimy wszystkich do wspólnej zabawy. Polega ona na zostawianiu w komentarzach słów zaczynających się na wybraną literę, którą opublikowaliśmy danego dnia. Angażując się, będzie można też wygrać nagrody – najcieńszy tablet na świecie, reMarkable 2, idealny na czas powrotu do biura, zastępujący notesy i dokumenty.

- Jesteśmy już krok od chwili, gdy wszystkie budynki znów wypełnią się ludźmi, więc podstawą naszej kampanii jest wesoła i lekka komunikacja, nawiązująca do towarzyszących nam uczuć. Inspiracją dla tego spojrzenia była nasza poprzednia kampania radiowo-cyfrowa „TĘSKNIĘ ZA BIUREM”, w której ludzie odpowiadali na pytanie: za czym z biurowego życia tęsknicie najbardziej? - czytamy w informacji prasowej - Z opinii naszych najemców jasno wynika, że po tylu miesiącach spędzonych w domach ludzie tęsknią za biurową atmosferą. Fakt ten jednoznacznie potwierdziła ogromna liczba osób, które polubiły nasze posty, którym podobały się nasze koncerty i które dzwoniły podczas naszych codziennych porannych audycji, by powspominać zabawne chwile w czasie burzy mózgów, poranną kawę z widokiem z biura i wszystkie inne drobiazgi, które czynią biurowe życie tak przyjemnym.