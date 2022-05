Globalworth z E.ON Polska postawią czternaście stacji dla hulajnóg elektrycznych

Supersam w Katowicach, West Gate i West Link we Wrocławiu oraz Skylight i Lumen w Warszawie mają już pierwsze stacje ładowania elektrycznych hulajnóg.



Jedenaście stacji ładowania dla jednośladów na prąd zostało już zainstalowanych w największych ośrodkach biznesowych Polski.

Kolejne trzy punkty przy obiektach Globalworth zostaną uruchomione latem.

E.ON i Globalworth do tej pory zainstalowały jedenaście stacji przed budynkami i kompleksami wielofunkcyjnymi i biurowymi, m.in. przy: A4 Business Park, Silesia Star i Supersam w Katowicach, Green Horizon w Łodzi, Quattro Business Park w Krakowie, Tryton Business House w Gdańsku, Retro Office House, West Gate i West Link we Wrocławiu oraz Skylight i Lumen w Warszawie. Wszystkie stacje ładujące są ogólnodostępne i bezpłatne w użytkowaniu.



- W Globalworth przywiązujemy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i promowania proekologicznych postaw. Stacje do ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych eFeeder to kolejny zielony krok, jaki w ostatnim czasie postawiliśmy, po zainstalowaniu w naszych budynkach stacji do ładowania samochodów elektrycznych, podniesieniu certyfikacji BREEAM dla wszystkich naszych obiektów do poziomu Excellent bądź wyższego, a także przejściu w 100 proc. na zielone źródła energii. Do pomocy w tym procesie dobieramy sobie najlepszych partnerów i liderów w swojej branży, dlatego cieszymy się, że możemy sfinalizować ten projekt wspólnie z firmą E.ON – mówi Piotr Zatorski, Senior Manager - Portfolio Projects w Globalworth Poland.

eFeeder to projekt E.ON (dawniej innogy), który zakłada budowanie stacji ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych, będących jednocześnie parkingiem dla tych pojazdów.

- eFeeder ma na celu stworzenie bezpiecznych miejsc do ładowania mikromobilności przy zachowaniu ładu przestrzennego i ograniczenia chaosu infrastrukturalnego. Naszą ideę staramy się realizować we współpracy z partnerami. Wspólnie z Globalworth docelowo zainstalujemy łącznie 14 nowych stacji ładowania na mapie Polski w różnego rodzaju obiektach, takich, jak biurowce i obiekty wielofunkcyjne - mówi Jerzy Nowak, prowadzący projekty z obszaru eMobility w E.ON Polska.

E.ON Polska jest częścią międzynarodowej Grupy E.ON, międzynarodowego koncernu energetycznego. Jako Grupa E.ON obsługuje około 53 milionów klientów, na 15 rynkach w Europie. Spółka skupia największych operatorów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego w Europie i jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła na całym kontynencie.