Globalworth z kampanią Office Renaissance w Polsce i Rumunii

Globalworth rozpoczyna w Polsce kampanię Office Renaissance by dodatkowo wspierać powrót swoich najemców do przestrzeni biurowych.

Powracających do biur pracowników witają niezwykłe grafiki, w kreatywny sposób nawiązujące do dzieł najwybitniejszych twórców epoki odrodzenia.

Powstanie również cykl felietonów i podcastów we współpracy z radiem TOK FM, które poruszają tematykę powrotu do biurowców.

Kampania OFFICE RENAISSANCE, inspirowana sympatią do sztuki wzmacnia powitalne przesłanie kierowane dziś do najemców i osób pracujących w nieruchomościach spółki lub odwiedzających je. Coraz więcej firm wraca lub ogłasza zamiar swojego powrotu do biurowców należących do Globalworth. Ich decyzje wspierało wspólne przekonanie, że zdrowie i bezpieczne środowisko biurowe zwiększa produktywność, kreatywność i innowacyjność, a także sprzyja relacjom i kulturze korporacyjnej.

- Te ostatnie miesiące były trudne dla nas wszystkich, a tym, za czym wszyscy najbardziej tęskniliśmy, są interakcje międzyludzkie. Życie w biurze to nie tylko praca, ale także bycie częścią społeczności. Znaczenie tego odkryliśmy naprawdę dopiero wtedy, gdy zaczęliśmy pracować zdalnie. Jesteśmy szczęśliwi, że nasi najemcy wracają do biur, skłaniając się bardziej ku hybrydowemu systemowi pracy. Postanowiliśmy ich powitać kampanią OFFICE RENAISSANCE. Zainspirowani pracami Leonarda da Vinci i Michała Anioła, chcieliśmy podkreślić odrodzenie życia biurowego, ponowne odkrywanie jego oraz więzi, których tak bardzo nam brakowało - mówi Georgiana Oltenescu, dyrektor marketingu i komunikacji w grupie Globalworth.

Kampania Office Renaissance prowadzona jest równolegle w Polsce i Rumunii, gdzie swoje nieruchomości posiada Globalworth. Jej elementem są również kampanie radiowe w obu krajach. W Polsce firma podjęła współpracę z radiem TOK FM, gdzie od 19 lipca do końca września będą publikowane tematyczne felietony i specjalne podcasty dotyczące tematyki pracy biurowej w czasie pandemii, które powstaną we współpracy z ekspertami Globalworth.

D- la wielu osób powroty do biur wiążą się z wieloma emocjami. Wiele osób nie może się doczekać pracy w biurowych wnętrzach, co pokazała nasza poprzednia kampania „Tęsknię za biurem”. Obecnie, gdy coraz więcej najemców ogłasza powroty do biur, wielu pracowników zadaje sobie pytania co się w biurach zmieniło, na ile zmieni się ich praca? Między innymi na tego typu pytania będziemy starali się odpowiedzieć wspólnie z dziennikarzami TOK FM. W sekcji „Witaj w biurze” dostępnej na tokfm.pl będziemy mówić również o tym jak my sami zmieniliśmy się w czasie pracy zdalnej, a także czemu sprzyja praca w biurze, a co z kolei utrudnia nam praca z domu - podkreśla Paweł Słupski, Senior PR & Manager w Globalworth Poland.