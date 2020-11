Globalworth zaprasza najemców do szczerych rozmów o tęsknotach biurowych

Tęsknimy za najemcami, biurami tętniącymi życiem, eventami i całą naszą społecznością. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze jakiś czas będziemy musieli utrzymywać dystans społeczny, dlatego uruchomiliśmy międzynarodową kampanię „Tęsknię za biurem”, którą prowadzimy w Polsce i Rumunii - opowiada Paweł Słupski, PR Manager w Globalworth Poland, pomysłodawca akcji.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 27 lis 2020 20:09

Za czym tęskni współtwórca akcji „Tęsknię za biurem”? - Jeden ze słuchaczy Radia Kolor trafnie to ujął. Praca zdalna jest zaplanowana właściwie co do minuty, wszystkie spotkania, „calle”, „zoomy” są wcześniej dokładnie ustalone. Tymczasem pracując w biurze możemy liczyć na szereg spontanicznych interakcji w kuchni, przy recepcji, na korytarzu co świetnie wpływa na wzajemne relacje, kreatywność, a nawet szybkość procesu decyzyjnego. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Dzięki temu lepiej pracujemy - tłumaczy Paweł Słupski, PR Manager w Globalworth Poland.