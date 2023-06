Glovo wynajęło ponad 2 tys. mkw. w budynku biurowym Q22. - Jesteśmy przekonani, że w Q22 zostaniemy na dłużej – mówi Paulina Figiel z Glovo Polska.

Glovo w biurowcu Q22 korzysta z bezpłatnego dostępu do siłowni oraz licznych udogodnień.

Biuro zostało dostosowane przez Tetris tak, aby odzwierciedlało kulturę Glovo, zapewniając jednocześnie wysokiej klasy doświadczenie pracownika i efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Zespół Reprezentacji Najemcy JLL doradzał platformie dostawczej w Polsce w pozyskaniu całego piętra w doskonałej, centralnej lokalizacji.

- Staraliśmy się stworzyć przestrzeń odzwierciedlającą dynamiczną kulturę naszej firmy oraz promującą różnorodność. Nasze nowe biuro to nie tylko szeroki dostęp do przestrzeni konferencyjnych ułatwiających codzienną współpracę, ale przede wszystkim tętniąca życiem agora, w której organizujemy imprezy i spotykamy się wirtualnie z naszymi kolegami z całego świata. Wygląd i styl biura nawiązują także do naszej głównej siedziby w Barcelonie, Yellow Park. W Polsce działamy od ponad 3 lat i rozwijamy się tak szybko, że już kilka razy musieliśmy zmieniać biuro. Jesteśmy jednak przekonani, że w Q22 zostaniemy na dłużej – mówi Paulina Figiel, Senior Office Manager w Glovo Polska.

- Podmioty z branży quick commerce poszukują partnerów biznesowych, którzy dorównują im tempem wzrostu i elastycznością. W szczególności start-upy dostarczające usługi są przygotowane na szybki wzrost, ale wspierają również elastyczną i opartą na zaufaniu kulturę, która przewiduje hybrydowe modele pracy. Strategiczne podejście JLL pomogło Glovo zapewnić korzystne warunki handlowe i dużą elastyczność z wszechstronnymi opcjami przyszłego rozwoju - mówi Pola Wetmańska, Senior Consultant, Tenant Representation, JLL.

Dziś zarówno biznesowa, jak i technologiczna część Glovo działa w Polsce, która jest drugim co do wielkości hubem po Hiszpanii, gdzie firma opracowuje i wdraża technologie dla wszystkich 25 krajów, w których Glovo jest obecne.

