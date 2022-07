Google Poland kontynuuje współpracę z Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield będzie również odpowiedzialny za działania związane z marketingiem i budowaniem społeczności budynkowej (Community Managment).

Usługa ta jest realizowana w ramach autorskiego programu „WakeApp Your Office”, wdrożonego w 2021 r. w dziale Asset Services, jako odpowiedź na wyzwania najemców i właścicieli budynków biurowych związane z zachęcaniem pracowników do powrotu do biur po pandemii.

Cushman & Wakefield zarządza budynkiem nieprzerwanie od 2020 roku, czyli od momentu jego powstania. Opieka nad kompleksem dla Google Poland obejmuje wieże B i C oraz część podziemną wieży A.

The Warsaw HUB to wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach kompleks, zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w najbardziej dynamicznie rozwijającej się części Warszawy. Składa z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych połączonych wspólnym, pięciokondygnacyjnym podium. Nowoczesna architektura obiektu to efekt projektu pracowni AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wnętrza The Warsaw HUB odpowiada Przemysław „Mac" Stopa wraz z zespołem Massive Design. Budynek posiada liczne nowatorskie rozwiązania, m.in. Signal OS integrujący aplikację mobilną z systemem kontroli dostępu, a także systemem elektronicznych wayfinderów.

- The Warsaw HUB to projekt realizujący założenia strategii ESG. Liczne certyfikaty przyznane obiektowi, w tym WELL, BREEAM na poziomie Excellent, czy tytuł „Obiekt bez barier”, świadczą o tym, że jest to najwyższej jakości przestrzeń, przyjazna dla użytkowników i zaaranżowana z myślą o ich potrzebach, w której najważniejsze są dbałość o dobrostan i komfort pracowników, a także odpowiedzialność za środowisko – komentuje Zuzanna Paciorkiewicz, International Partner, Head of Operations, Asset Services Poland, Cushman & Wakefield.

- The Warsaw HUB uzyskał tytuł WELL Health-Safety Rating, w ramach którego oceniane jest bezpieczeństwo budynków, w tym plan gotowości w sytuacjach awaryjnych, dostępność opieki zdrowotnej, niwelowanie zagrożenia związanego m.in. z COVID-19 i zarządzanie jakością powietrza i wody. Przyznanie wymienionych certyfikatów jest ogromnym wyróżnieniem, odzwierciedlającym kulturę strategii ESG, będącej priorytetem w zakresie zarządzania przez Google Poland, jak również Cushman & Wakefield – dodaje Zuzanna Paciorkiewicz.

Opieka nad obiektem The Warsaw HUB opiera się o ideę Community Building – wdrożoną w 2021 roku w ramach autorskiego projektu Cushman & Wakefield „WakeApp Your Office”.

- Warszawski biurowiec zlokalizowany w pobliżu Ronda Daszyńskiego jest kolejnym projektem w naszym portfolio, dla którego świadczymy usługi w zakresie marketingu i community building. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie procesu budowania społeczności wokół nieruchomości, w oparciu o zestaw narzędzi przygotowany z myślą o właścicielach budynków. Cushman & Wakefield, jako ekspert w tym zakresie, oferuje sprawdzone rozwiązania, a dzięki zdobytemu doświadczeniu, wspomaga w tworzeniu przestrzeni przyjaznych użytkownikom, także wokół The Warsaw Hub – dodaje Grzegorz Dyląg, Partner, Head of Asset Services Business Space, Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield.

Polski oddział spółki Google działa na rynku od 2005 roku. Firma prowadzi biuro regionalne i centrum badawczo-rozwojowe zlokalizowane w Warszawie. Działalność korporacji skupia się na nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi, prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorstw i uczestnictwie w projektach technologicznych.