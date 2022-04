Google zainwestuje 9,5 mld dolarów w biura w Stanach Zjednoczonych

Jak podało Google, inwestycja stworzy co najmniej 12 tys. pełnoetatowych miejsc pracy w 2022 roku. Ekspansja dotyczyć będzie głównie centrów danych w kilku stanach, w tym w Nevadzie, Nebrasce i Wirginii.

W 2022 roku firma otworzy także nowe biuro w Atlancie i rozbuduje swoje centrum danych w hrabstwie Storey w stanie Nevada.

Pracownicy Google powoli wracają do biur

- Może wydawać się nietypowe, że zwiększamy nasze inwestycje w fizyczne biura, nawet jeśli akceptujemy większą elastyczność w sposobie pracy. Uważamy jednak, że inwestowanie w nasze kampusy jest ważniejsze niż kiedykolwiek – pisze Google w oświadczeniu.

Google stara się sprowadzić swoich pracowników z powrotem do niektórych swoich biur w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i regionie Azji i Pacyfiku, nakazując pracę z biura przez około trzy dni w tygodniu, co jest krokiem do zniesienia zasad, które umożliwiają pracownikom pracę zdalną z powodu obaw przed zakażeniem COVID-19.

W zeszłym roku Google odpowiadał za 617 miliardów dolarów aktywności ekonomicznej amerykańskich firm i twórców, jak wynika z raportu dotyczącego wpływu na gospodarkę z 2021 roku.