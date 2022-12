Zmiana adresu, więcej powierzchni, a może elastyczne biuro. Sprawdź, jakie zmiany zaszły w polskich biurach w 2022 roku.

Brain Embassy na warszawskiej Woli

Marka Brain Embassy wzmocniła swoją ofertę na warszawskim rynku przestrzeni coworkingowych, otwierając kolejne miejsce zlokalizowane w legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola.

Przestrzeń coworkingowa BE Młynarska mieści się w budynku dawnego PDT Wola przy ul. Młynarskiej 8/12. Ten słynny obiekt znany jest wielu mieszkańcom Warszawy. Zaprojektował go Michał Przerwa-Tetmajer, architekt zaangażowany w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli.

JIT TEAM i Mytaxi Polska w Wola Center

Hines podpisał w 2022 roku dwie kolejne umowy najmu w Wola Center w Warszawie. Umowy obejmują około 770 mkw. Wola Center należy do funduszu HEVF 1. Obiekt stanie się nową siedzibą dla firm: JIT TEAM i Mytaxi Polska.

Franke ESSC przeniosło się do myhive Nimbus

Firma Franke ESSC przeniosła warszawskie biuro do myhive Nimbus. Franke to producent wyposażenia domowych i profesjonalnych kuchni. Firma na nową siedzibę biura wybrała obiekt od Immofinanz. Nowy najemca zajmie 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Wolters Kluwer w Wola Center na sześć lat

Wolters Kluwer przedłużyła swoją umowę najmu w Wola Center na sześć lat. Firma zajmuje blisko 3,6 tys. mkw. przestrzeni biurowej na 3 piętrze w Wola Center.

Form Offices od Partners Group i REINO Group

Partners Group i REINO Group we wspólnym projekcie Form Offices chcą pokazać, jak powinny wyglądać nowoczesne i zrównoważone biura. Form Offices to nowy koncept biurowy powołany do życia przez Partners Group i REINO Group. Ma to być odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone, elastyczne i dobrze zaprojektowane biura w Polsce.

Armatis rośnie w Polsce

Biurowiec Wave w Gdańsku to nowy adres firmy Armatis. Armatis to działający w Polsce outsourcer obsługi klienta i sprzedaży. Firma zatrudnia ok. 1,8 tys. pracowników i współpracowników w 7 biurach w Polsce. Oprócz Gdańska, są to Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Katowice, Stalowa Woli i Warszawa. Oddział w Gdańsku zatrudni ponad 250 pracowników w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Colian Logistic w Gdańsku

Spółka Colian Logistic podpisała umowę z Neon Flex na wynajem biura serwisowanego. Nowe biuro Colian Logistic zlokalizowane jest w budynku Neon wchodzącym w skład kompleksu Alchemia w Gdańsku, wybudowanego przez firmę Torus. Colian Logistic oferuje kompleksową usługę, na którą składa się zarówno transport, magazynowanie, obsługa klienta, co-packing, jak i agencja celna.

DataArt w łódzkiej Starej Drukarni

DataArt, firma zajmująca się doradztwem technologicznym na globalną skalę, otworzyła nowe biuro w łódzkiej Starej Drukarni. W ciągu najbliższych miesięcy planuje zatrudnić w nim 80 specjalistów IT. Łódzki oddział to czwarte biuro DataArt w Polsce.

Rise.pl w Lublinie

Firma Rise.pl wynajęła 1,6 tys. mkw. powierzchni w kompleksie CZ Office Park. Zawarta transakcja najmu to ważny krok dla rozwoju infrastruktury biurowej Lublina. Dzięki tej decyzji miasto zyska pierwszą, nowoczesną przestrzeń typu flex. Odział w Lublinie to 13 lokalizacja firmy Rise.pl w Polsce, która działa na rynku także pod marką Chillispaces.

LaSoft z trzecią lokalizacją

Biuro LaSoft w Łodzi to trzeci oddział ukraińskiej firmy, po Wrocławiu i Lwowie. Nowe biuro agencji zajmującej się tworzeniem aplikacji internetowych i mobilnych ma 360 mkw. i znajduje się w OFF Piotrkowska - wielofunkcyjnym kompleksie przy ulicy Piotrkowskiej.

