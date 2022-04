Gorące adresy w Warszawie. Czy zawsze młodsze biurowce są lepsze?

Silnym trendem w Warszawie są przeprowadzki najemców ze starszych biurowców do najnowszych. Obiekty już zadomowione w stołecznym krajobrazie, mimo atrakcyjnej lokalizacji i stawek czynszowych, wynajmują się znacznie wolniej. Czyżby moda miała tak wielką siłę, że nie liczy się z kosztami? Oto najbardziej gorące adresy w stolicy.

W Polsce 20-letni budynek postrzegany jest często przez najemców jako mniej atrakcyjny i „podstarzały”.

Najemcy zwracają uwagę przede wszystkim na centralny, prestiżowy adres. Do tej pory punktem odniesienia było rondo ONZ. Obecnie środek ciężkości przenosi się w kierunku ronda Daszyńskiego.

Nowe biurowce na Woli są o 20 proc. tańsze od biurowców tej samej klasy w ścisłym centrum.

Duża część najemców prestiżowymi określa najwyższe, przeszklone biurowce z przestronnymi holami recepcyjnymi – są charakterystyczne, efektowne i mieszczą się w nich duże, dynamiczne firmy.

Od kilku lat silnym trendem jest przenoszenie się ze starszych biurowców do tych najnowszych. – Mimo, że rynek nowoczesnych powierzchni w Polsce jest relatywnie młody, to 20-letni budynek postrzegany jest często przez najemców jako mniej atrakcyjny i „podstarzały” – tłumaczy Jakub Sarzyński, partner w Brookfield Partners.

Starszy, choć atrakcyjny, wynajmuje się wolniej

Tymczasem w Europie Zachodniej podobny obiekt uznawany byłby nadal za względnie za nowy. Takie podejście najemców biurowych w Polsce dobrze ilustruje np. sytuacja przy alei Jana Pawła II w Warszawie, gdzie z jednej strony ulicy mamy biurowce kilkunastoletnie, w których bez problemu możemy znaleźć wolne powierzchnie, a z drugiej – nowe biurowce, w których takich powierzchni brakuje mimo wyższych o 30 proc. stawek czynszowych.

– Nadal największym zainteresowaniem cieszą się najnowsze i najbardziej nowoczesne biurowce w centrum Warszawy, za które najemcy są w stanie płacić istotnie więcej. Te starsze, mimo atrakcyjnych warunków najmu, wynajmują się znacznie wolniej – przyznaje Jakub Sarzyński.

Stołeczne biura na topie

Ekspert podkreśla, że najemcy zwracają uwagę przede wszystkim na centralny, prestiżowy adres. Do tej pory punktem odniesienia było rondo ONZ. Obecnie środek ciężkości przenosi się w kierunku ronda Daszyńskiego. Sprzyja temu cena – nowe biurowce na Woli są o 20 proc. tańsze od biurowców tej samej klasy w ścisłym centrum. Duża część najemców prestiżowymi określa najwyższe, przeszklone biurowce z przestronnymi holami recepcyjnymi – są charakterystyczne, efektowne i mieszczą się w nich duże, dynamiczne firmy.

– Najlepszym przykładem są biurowce przy rondzie ONZ i rondzie Daszyńskiego. Równie ważnym elementem jest architektura. W tym aspekcie Warszawa idzie za globalnymi trendami, a nowe biurowce nie odbiegają pod tym względem światowym stolicom biznesu. Wartościową architekturę prezentuje choćby prawie 20-letni biurowiec Metropolitan, który nadal cieszy się dużym uznaniem wśród najemców szukających prestiżowego adresu – wylicza Jakub Sarzyński.

Biurowiec jak jeden przyjazny klaster

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest bezpośrednie otoczenie biurowca i infrastruktura.

– Najemcom zależy na szybkim i szerokim dostępie do sklepów, restauracji i punktów usługowych, centrów fitness czy przedszkoli w ramach jednego kompleksu. To nowy trend, który świetnie reprezentuje np. projekt Browary Warszawskie. Spójnie łączy on funkcje biurowe, mieszkaniowe, gastronomiczne i handlowe w jeden przyjazny klaster – opisuje Jakub Sarzyński.

Dodaje jednocześnie, że podobnych projektów powstanie w najbliższych kilku latach w Polsce kilka i ten element będzie odgrywał coraz większą rolę w wyborze siedziby firmy.

– Certyfikaty ekologiczne stały się z kolei normą i dzisiaj prawie każdy nowoczesny biurowiec może pochwalić się rozwiązaniami proekologicznymi – tłumaczy Jakub Sarzyński.

Do grona najbardziej prestiżowych projektów biurowych w Warszawie, według klientów Brookfield Partners należą: Varso Tower, Skyliner, Warsaw Unit i Rondo 1.

Varso z najlepszą lokalizacją

Varso Tower przy ul. Chmielnej to ponadczasowy wieżowiec dla firm, które chcą się wyróżnić. Budynek został zaprojektowany w renomowanej pracowni Foster + Partners, której architekci stworzyli wiele ikonicznych wieżowców na całym świecie. To ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni pracy, reprezentacyjne lobby pełne sztuki oraz spektakularny taras widokowy.

– Klienci doceniają jego centralną lokalizację w stolicy, świetną komunikację z każdym środkiem transportu, a także bezpośrednie połączenie z Dworcem Centralnym. To nowa ikona biznesowa stolicy – najwyższy biurowiec w Unii Europejskiej z tarasem widokowym. Każdy podkreśla też rozbudowaną infrastrukturę, duży wybór usług i sklepów oraz ogólnodostępny parking dla gości – wylicza Jakub Sarzyński.

Skyliner. Nowoczesność blisko metra

Skyliner przy ul. Prostej 67 został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski. Jego budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 r. i trwała 36 miesięcy. Górujący na warszawskiej Woli wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 tys. mkw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach.

– Klienci chwalą m.in. jego lokalizację w centrum nowej biznesowej części Warszawy, bezpośrednio przy stacji metra oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne i ekologiczne – wylicza Jakub Sarzyński.

Warsaw Unit. Wielkomiejski wieżowiec

Warsaw Unit oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Jest przykładem wielkomiejskiego wieżowca, w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się liczne sklepy, restauracje, bary, osiedla mieszkaniowe i hotele. Uwagę przykuwa architektura obiektu. Smukła bryła wieżowca odbija krajobraz miasta w niebieskich przeszkleniach, a na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana smocza skóra, czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę.

– To najwyższy biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego, w modnej biznesowo lokalizacji bezpośrednio przy stacji metra – podkreśla partner Brookfield Parnters.

Rondo 1. Przez wiele lat najbardziej ikoniczny biurowiec w Warszawie

Rondo 1 to pierwszy budynek wysokościowy klasy AAA, który powstał w Warszawie. Został zaprojektowany przez światowej sławy architektów z amerykańskiej pracowni Skidmore, Owings & Merrill. Biurowiec składa się z dwóch budynków: 40-piętrowej przeszklonej wieży usytuowanej równolegle do alei Jana Pawła II oraz 10-piętrowego budynku A, przy ulicy Świętokrzyskiej, o fasadzie wykonanej z nieprzejrzystego matowego szkła.

– Przez wiele lat najbardziej ikoniczny biurowiec w Warszawie. Adres Rondo ONZ 1 kojarzy prawie każdy mieszkaniec stolicy. Pomimo 15 lat na rynku nadal zapewnia najemcom powierzchnie na najwyższym poziomie, a ponadczasowa architektura broni się pomimo upływu czasu – wyjaśnia Jakub Sarzyński.