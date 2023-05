Nowa marka coworkingowa The Shire to opozycja do Mordoru. Nie ma nic wspólnego ze sztywnym, korporacyjnym biurem. W perspektywie pięciu lat chce być w pierwszej trójce biur serwisowanych w Polsce. Otwarcie pierwszego oddziału jeszcze w tym roku.

Twórcy The Shire: Oskar Odziemczyk i Rafał Pisklewicz wprowadzają nową markę w Polsce, ale myślą już też o rynkach CEE.

W perspektywie pięciu lat The Shire chce być w pierwszej trójce biur serwisowanych w Polsce.

Operacyjnie najważniejszym okresem dla rozwoju The Shire będzie pierwszy i drugi kwartał przyszłego roku. Założyciele chcą już wtedy prowadzić co najmniej trzy lokalizacje.

Nową markę coworkingową The Shire tworzą Oskar Odziemczyk i Rafał Pisklewicz. Oskar, od ponad 10 lat w branży nieruchomości w regionie CEE, ma na swoim koncie współpracę z takimi gigantami, jak: Microsoft, Amazon i WeWork. Z kolei Rafał kierował zespołem zarządzania aktywami i leasingu w portfelu biurowym Immofinanz w Polsce, wprowadzając strategie wynajmu na rynkach w Austrii, Czechach, Niemczech, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech.

Czy The Shire będzie coworkingiem dla miłośników Tolkiena?

Rafał Pisklewicz: The Shire powstało w oparciu o idylliczną koncepcję społeczności J.R.R. Tolkiena, zapewniającą poczucie przynależności, które wspiera produktywność, kreatywność i zaangażowanie, a wszystko w ciepłym i przyjaznym środowisku. To także opozycja do Mordoru, co w Warszawie może być bardzo wymowne. Mówiąc krótko: The Shire nie będzie miała nic wspólnego ze sztywnym, korporacyjnym biurem.

Oskar Odziemczyk: Zależy nam na tym, żeby stworzyć nie tylko przestrzeń do pracy, ale też miejsce, do którego nie będzie się przychodzić z przymusu, tylko z własnej woli. Ma sprzyjać budowaniu społeczności.

Właściwie wszystkie marki coworkingowe mają takie założenie.

RP: Tak, ale my zaoferujemy coś więcej. Pracując przez lata po stronie funduszu inwestycyjnego, mieliśmy okazję zaobserwować jakie naprawdę potrzeby mają najemcy biurowi. Oczywiście fajnie jest, gdy koncept oferuje np. takie benefity, jak prosecco, czy piwo na co dzień, ale w gruncie rzeczy ludzie przychodzą do pracy, więc potrzebują niezbędnej infrastruktury. Nie chodzi tylko o dobry internet, ale też m.in. usługi prawne, IT, księgowe czy HR-owe.

Rozumiem, że The Shire będzie je zapewniało swoim najemcom?

RP: Tak. Bazując na współpracy z naszym inwestorem, czyli Devonshire Investment Group doszliśmy do wniosku, że – aby się wyróżnić na rynku – oprócz ciekawego designu i atmosfery, musimy zaoferować coś więcej. Kluczową firmą w holdingu Devonshire jest agencja rekrutacji specjalistycznych Devire, z którą będziemy współpracować, korzystając z efektu synergii. Klienci Devire, często firmy dopiero wchodzące na rynek polski, będą mogły – oprócz zdobycia odpowiednich specjalistów do pracy – otrzymać w pakiecie usługę najmu elastycznego. Pozostałe zapewnimy, budując siatkę partnerów, z którymi stworzymy ten kompleksowy serwis.

Oczywiście fajnie jest, gdy koncept oferuje np. takie benefity, jak prosecco, czy piwo na co dzień, ale w gruncie rzeczy ludzie przychodzą do pracy, więc potrzebują niezbędnej infrastruktury. Nie chodzi tylko o dobry internet, ale też m.in. usługi prawne, IT, księgowe czy HR-owe - tłumaczy Rafał Pisklewicz.

To oferta dla najemców, ale macie też propozycję dla właścicieli biurowców.

RP: Tak, ponieważ coraz więcej właścicieli budynków chce otworzyć własny coworking.

Ten trend zaczynał się rodzić już przed pandemią. Czy to znaczy, że praca hybrydowa, która jest jej konsekwencją, okazała się boosterem dla coworkingów?

OO: W pewnym sensie tak, bo wielu najemców płaci za powierzchnię, której nie wykorzystuje. Pandemia pokazała, że można elastycznie dostosować wykorzystanie przestrzeni do potrzeb, co efektywnie ogranicza koszty firmy. Poza tym, na przykład dla firm z centralą w Warszawie, lepszym rozwiązaniem niż własne odziały w regionach są biura serwisowane, które są właściwie bezobsługowe.

Czy w związku z tym to właściciele biurowców szukają u was wsparcia w zorganizowaniu takiego konceptu, czy jednak wy standardowo, jako klasyczny najemca, szukacie odpowiednich powierzchni na pierwsze oddziały The Shire?

RP: I tak i tak. Na pewno coraz więcej właścicieli chce mieć własne coworki, bo tego też wymagają fundusze inwestycyjne. Przykładem był Immofinanz i jego własna marka myhive, przy budowie której pracowaliśmy.

OO: Warto też pamiętać, że właściciele biurowców często posiadają kilka budynków w portfelu, więc stworzenie własnej marki jest mocno nieefektywne kosztowo. Poza tym, praca nad własnym brandem trwa około roku czasu. Nie każdy landlord go ma. My możemy go wesprzeć nie tylko poprzez wprowadzenie The Shire do budynku. Jesteśmy też gotowi zarządzać istniejącymi już coworkami i także tą drogą rozbudować sieć. Zamierzamy stworzyć platformę, w ramach której działać będą nasze własne oddziały The Shire, ale również „obce” fleksy, którymi będziemy zarządzać. W ten sposób zamierzamy zwiększyć skalę naszego biznesu oraz zapewnić właścicielom biurowców bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przestrzennych i finansowych.

RP: I zagospodarować niezaopiekowaną niszę, którą dostrzegliśmy na rynku.

Czy atrakcyjność fleksów i ich często rozbudowany program związany z tzw. community building, to dzisiaj poszukiwana przez firmy cecha, bo może pomóc zachęcić pracowników do powrotu do biur?

RP: Jak najbardziej, ale to się już zaczęło w pandemii. Firmy chciały tak zaaranżować swoje biura, by bardziej przypominały kawiarnię, a nie miejsce pracy. Wtedy oczywiście nie wszyscy poważnie potraktowali ten trend. Tymczasem dzisiaj będą musieli. Mamy przełomowy moment na rynku: jest duża indeksacja, niespotykany wcześniej wzrost stawek service charge oraz hybrydowy system pracy. Dlatego organizacje muszą zredefiniować swoje zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.

Jesteśmy też gotowi zarządzać istniejącymi już coworkami i także tą drogą rozbudować sieć. Zamierzamy stworzyć platformę, w ramach której działać będą nasze własne oddziały The Shire, ale również „obce” fleksy, którymi będziemy zarządzać - tłumaczy Oskar Odziemczyk.

The Shire ma zadebiutować w Warszawie. Jak wam idzie szukanie odpowiedniej powierzchni. Podobno stolicy doskwiera luka podażowa. To chyba znaczy, że jest trudniej?

RP: To prawda, ale wkrótce wielu najemcom będą się kończyły umowy najmu. Podczas ich ewentualnego przedłużenia, z pewnością zoptymalizują zajmowaną powierzchnię. Prowadzimy dużo rozmów z właścicielami biurowców nie tylko w Warszawie, ale również w czterech dużych miastach regionalnych.

Czy w waszym koncepcie jest miejsce na klasyczny coworking, czyli open space z hot deskami, kiedyś głównie przeznaczony dla freelancerów? W wielu podobnych konceptach z tej idei została już tylko nazwa. Jak będzie w The Shire?

OO: Rzeczywiście, dzisiaj głównie potrzebne są gabinety. My nie rezygnujemy z hot desków, ale one będą w mniejszości. Dla klarowności przekazu do nazwy naszej marki dodaliśmy „beyond coworking”, bo jednak proponujemy coś więcej niż tylko open space z biurkami. Oczywiście w naszych powierzchniach standardem jest recepcja, fajna kuchnia i salon sprzyjający integracji, ale jednak główną jednostką aranżacji będą gabinety, bo takie są obecnie rynkowe potrzeby coworkingu.

Jakie metraże was interesują?

OO: Zamiast jednej wielkiej centrali pod jednym adresem – planujemy otworzyć kilka mniejszych lokalizacji rozproszonych po mieście. Dzięki temu klienci będą mieli większy wybór.

Czy jeszcze w tym roku The Shire zadebiutuje na rynku?

RP: Tak. Rozmawiamy jednocześnie z właścicielami kilku budynków. Zaczniemy w Polsce, ale oczywiście myślimy już o rynkach CEE. W perspektywie pięciu lat chcielibyśmy być w pierwszej trójce biur serwisowanych w Polsce. Operacyjnie najważniejszym okresem dla rozwoju The Shire będzie pierwszy i drugi kwartał przyszłego roku. Mamy nadzieję, że będziemy już wtedy prowadzić co najmniej trzy lokalizacje.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl