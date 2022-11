Firma Grant Thornton przenosi swoje katowickie biuro do kompleksu Face2Face Business Campus, gdzie zajmie 1220 mkw.

W wyborze lokalizacji, negocjacjach umowy najmu oraz w procesie relokacji najemcę wspiera firma doradcza Colliers.

Eksperci firmy, a konkretnie platformy Colliers Define, oferującej usługę kompleksowego przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych, zadbają także o koncepcję i projekt aranżacji nowej siedziby najemcy zgodnie z hybrydowym modelem pracy i obecnie obowiązującymi standardami.

Nowoczesne budynki, wysoka jakość architektury i nowe inwestycje sprawiły, że Katowice, które niegdyś kojarzone były z zagłębiem przemysłu ciężkiego, pozbyły się stereotypowej łatki. Dziś to nowoczesne miasto, które przyciąga polskie i zagraniczne firmy oraz stwarza im doskonałe warunki do rozwoju. Przykładem jest Grant Thornton, międzynarodowa firma oferująca usługi audytorsko-doradcze, która wraz z relokacją zdecydowała się powiększyć swoje biuro i jeszcze bardziej umacniać swoją pozycję w regionie – mówi Barbara Pryszcz, Dyrektor Regionalna Colliers w Katowicach.

Nowe biuro Grant Thornton zajmie 1220 mkw. w kompleksie Face2Face Business Campus, zrealizowanym przez Echo Investment i zarządzanym przez ekspertów Colliers. Tworzą go dwa biurowce zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej, w bezpośredniej bliskości centrum miasta oraz Drogowej Trasy Średnicowej, co zapewnia pracownikom sprawny dojazd do różnych części Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Oba budynki, oddane do użytku w 2020 r., oferują blisko 47 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 3 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowej oraz ponad 750 miejsc parkingowych. Dzięki umowie podpisanej z Grant Thornton budynek A jest w pełni wynajęty.

Kompleks Face2Face Business Campus od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem najemców, którzy doceniają przede wszystkim jego lokalizację i funkcjonalność, ale także nieszablonowe zagospodarowanie terenów zewnętrznych inwestycji. W Face2Face nowoczesna przestrzeń biurowa została uzupełniona o świetnie urządzone, otwarte patio, gdzie można korzystać z hamaków, posiedzieć na ławce, zagrać w koszykówkę, a to wszystko wśród zieleni i wody – mówi Wojciech Mazur, senior leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację tej transakcji.

Kompleks został zaprojektowany zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa oraz certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Budynki oferują m.in. stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, stojaki dla rowerów, a także szatnie i prysznice dla rowerzystów. Do dyspozycji najemców pozostają także boisko do gry w koszykówkę na świeżym powietrzu, strefa chillout z leżakami i ławkami, łąki kwietne oraz tereny zieleni – to wszystko oferuje patio znajdujące się pomiędzy budynkami.

Firma Grant Thornton w ostatnim roku obrotowym powiększyła skalę biznesu w Polsce o 20 proc., a przez ostatnie sześć lat – o prawie 300 proc. Żeby móc rozwijać się w tym tempie, potrzebujemy nowych, funkcjonalnych, dobrze zaprojektowanych i skomunikowanych przestrzeni biurowych. Naszych pracowników stale przybywa, w tym szybko rośnie zespół w Katowicach, i potrzebują oni dobrych warunków do pracy. Dlatego cieszę się, że nowym biurem umacniamy naszą obecność w biznesowym centrum Śląska – komentuje Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grant Thornton.

Wraz ze zmianą modelu pracy na hybrydowy pojawiła się potrzeba rearanżacji nowego biura Grant Thornton i stworzenia powierzchni dopasowanej do potrzeb pracowników, a jednocześnie oddającej ducha organizacji wyrażonego hasłem „Go beyond”. W procesie projektowym szczególną uwagę zwrócono na tworzenie przestrzeni wspólnych i sal spotkań, których przybyło. Nowe biuro podkreśli powagę firmy i jej charakter poprzez eleganckie wykończenie, które dzięki drewnianym elementom i zielonym strefom pozostanie także przytulne.

Projektowanie biura w Katowicach to nasza trzecia współpraca z firmą Grant Thornton. Tym razem celem projektu było stworzenie przestrzeni z udogodnieniami dla klientów i pracowników. W reprezentacyjnej części biura zaprojektowaliśmy Strefę Klienta z miejscem, gdzie można się rozgościć i przygotować kawę w oczekiwaniu na spotkanie. Natomiast dla pracowników przygotowaliśmy komfortowy open space. Duży wybór salek spotkań umożliwi im z kolei pracę w skupieniu, współpracę zespołową oraz prowadzenie spotkań online – tłumaczy Agnieszka Ulatowska, Starszy Architekt w Colliers Define.

