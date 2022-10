GN wybiera Polskę. Rozwiązania technologiczne przyszłości będą powstawać w hubie innowacji Grupy nad Wisłą.

Skandynawska firma GN, jeden z globalnych liderów w branży innowacyjnego oprogramowania i technologii wspierania inteligentnego słyszenia, audio, video i gier otwiera nowy ośrodek badań, rozwoju i IT w Warszawie.

Duńska Grupa GN (Great Nordic) jest pionierem w branży komunikacji - jako pierwsza przeprowadziła kabel telegraficzny przez Atlantyk, stwarzając możliwość komunikacji międzykontynentalnej, szybkiego przepływu informacji oraz zbliżenia do siebie ludzi z odległych części świata.

Obecnie firma posiada 150-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji najlepszych i najbardziej innowacyjnych urządzeń i sprzętów audio, video oraz technologii inteligentnego słyszenia. Po włączeniu do portfolio marki SteelSeries w styczniu 2022 roku, firma stała się również istotnym uczestnikiem rynku sprzętu do gier komputerowych. Komunikacja i innowacje pozostają nadal w sercu wszystkich aktywności podejmowanych przez firmę.

GN opracowuje i dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne i cyfrowe dla klientów w ponad stu krajach, gdzie zatrudnia około 8 000 osób. Grupa reinwestuje 9 proc. dochodów w prace nad rozwojem kolejnych innowacji, prowadzone w ośrodkach badawczo-rozwojowych na trzech kontynentach. Ośrodki R&D i IT znajdują się w Danii, Holandii, Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Pracuje w nich 15 proc. wszystkich zatrudnionych w Grupie GN osób.

W związku z planami dynamicznego rozwoju nowych produktów i platform cyfrowych firma podjęła decyzję o utworzeniu ósmego ośrodka badań, rozwoju i IT. Nowy hub został otwarty w Warszawie. Zespół w Polsce ma wzmocnić pozycję firmy jako lidera innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz cyfrowych.

Otwarcie naszego nowego biura pomoże nam połączyć się i wypełnić naszą misję dzięki nowoczesnej technologii: Zbliżamy ludzi poprzez moc dźwięku i wizji - pozwalając im usłyszeć więcej, zrobić więcej i być bardziej sobą niż kiedykolwiek mogliby się spodziewać - tłumaczy Peter la Cour Gormsen, CFO Grupy GN.

O wyborze lokalizacji przesądził wysoki poziom wykształcenia, wiedzy merytorycznej i doświadczenia inżynierów, deweloperów oraz specjalistów IT w Polsce. Zarząd GN w Danii docenił kreatywność oraz łatwość adaptacji polskich ekspertów.

Polska jest jednym z krajów, które wyróżniają się poziomem przyswajania nowoczesnej technologii i powiązania z nią, niezależnie od tego, czy chodzi o inteligentne systemy słyszenia, audio, wideo, czy technologię gier. Mamy ogromne ambicje wobec naszego biura w Warszawie i wysokie oczekiwania co do jakości wkładu merytorycznego zespołu - powiedział Peter la Cour Gormsen, CFO Grupy GN.

Biuro Grupy GN w Warszawie zostało otwarte w prestiżowej lokalizacji w centrum stolicy, w nieszablonowo zaprojektowanych wnętrzach Brain Embassy. Przestrzeń sprzyja kreatywnym spotkaniom zespołów, wymagającym testom, jak też pracy w skupieniu. Wysoka jakość sprzętu pomaga w efektywnej pracy i komunikacji, zaplecze rekreacyjne i socjalne oferuje urozmaicone możliwości efektywnego odpoczynku oraz łatwość budowania relacji. Zapewnienie komfortowego otoczenia i stałej łączności międzynarodowemu zespołowi ekspertów jest istotnym elementem kultury pracy w GN. Pozwala to inspirować się wzajemnie i wspólnie tworzyć atrakcyjne rozwiązania i produkty.

GN planuje dalszą rozbudowę zespołu biura w Warszawie. Jako lider w branży innowacji technologicznych stwarza możliwość uczestniczenia w projektach o międzynarodowym zasięgu w zespole ekspertów, dostęp do zgromadzonej wiedzy, satysfakcję z tworzenia rozwiązań mających wpływ na rzeczywistość. Jako firma wywodząca się ze skandynawskiej kultury organizacyjnej oferuje pracownikom wsparcie w stałym doskonaleniu umiejętności, elastyczność, zaufanie i dużą samodzielność oraz możliwość wzięcia udziału w projektach realizowanych na całym świecie oraz w różnych rolach.

Oczekujemy, że to nowe i istotne dla nas biuro pozwoli nam na przyspieszenie możliwości skalowania naszych rozwiązań informatycznych i programowania. Obecnie firma GN jest znana przede wszystkim ze światowej klasy urządzeń jak Jabra, ReSound, Beltone, Lively, Falcom, SteelSeries i innych. Tym, co czyni nasz przyszły sprzęt wyjątkowym, jest zróżnicowana programowanie treści, które będziemy w stanie zapewnić - powiedział Niclas Blohm, Senior Vice President Global Research & Development, GN Audio.

GN działa w trzech obszarach: medycznym, biznesowym i dla konsumentów indywidualnych. Zatrudnieni specjaliści IT i inżynierowie mogą angażować się w rozwój technologii inteligentnego słyszenia we wzmacniaczach słuchu dla osób niedosłyszących i wzmacniających wrażenia dźwiękowe w urządzeniach audio. Inny zespół koncentruje się na poszerzaniu możliwości profesjonalnej komunikacji dzięki urządzeniom audio i video dla biznesu. Trzecim zakresem jest projektowanie doświadczeń cyfrowych zbliżonych do rzeczywistych dla gier.

Kultura organizacyjna we wszystkich biurach firmy oparta jest na tych samych wartościach: słuchać otoczenia, rzucać wyzwanie status quo i nieustannie się przekształcać, aby móc uchwycić potencjał przyszłych możliwości. Dzięki temu ciągle mogą powstawać coraz lepsze rozwiązania technologiczne, mające moc zmieniania życia wielu osób na lepsze i wydobywania ich pełnego potencjału, w pracy i w życiu.

Grupa GN sprawia, że ludzie mogą słyszeć więcej, robić więcej i być bardziej sobą dzięki inteligentnym rozwiązaniom wspomagającym słyszenie, audio i wideo. Inspirowana przez ludzi i napędzani przez wiodącą pozycję w dziedzinie innowacji, Grupa GN wykorzystuje synergię technologiczną pomiędzy działami wspomagania słuchu i audio, aby zapewnić unikalne i coraz bardziej spersonalizowane doświadczenia użytkowników produktów i rozwiązań.

Firma GN została założona 150 lat temu z nastawieniem na innowacyjność i globalnym zasięg działania. Dziś kontynuuje to dziedzictwo dzięki najbardziej zaawansowanej na świecie wiedzy na temat ludzkiego ucha, przetwarzania dźwięku i obrazu, technologii bezprzewodowej, miniaturyzacji oraz dzięki współpracy z czołowymi partnerami technologicznymi. Rozwiązania firmy GN są sprzedawane pod markami ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott, SteelSeries i FalCom w 100 krajach. Założona w 1869 roku grupa GN zatrudnia 8 000 osób i jest notowana na giełdzie Nasdaq Copenhagen (GN.CO).

GN Polska jest spółką zależną GN Group, globalnego lidera inteligentnych rozwiązań dla słuchu, audio, wideo i gier, posiadających w portfolio marki: Jabra, Steelseries, ReSound, Beltone i inne.

