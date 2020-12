Greenstone podsumowuje rok w zarządzanych biurowcach

Pomimo pandemii z sukcesem dokonał renegocjacji umów odpowiadającym 60 proc. powierzchni całego portfela biurowego (około 20 tys. mkw.), osiągając tym samym niemal pełne wynajęcie w zarządzanych obiektach.

W ramach Tensor Office Park (Gdynia, ul. Łużycka 8 a-c) obejmującego kompleks trzech budynków o powierzchni najmu 20 tys. mkw., udało się przedłużyć umowy dotycząca około 14 tys. mkw. z najemcami takimi jak Nordea, BEST S.A., PPG Coatings, Thai Union, czy Loconi Intermodal. Do grona najemców obiektu dołączyła spółka JIT TEAM, zajmując całe piętro w budynku Tensor Y. Do obiektu przeprowadza się także znana w Gdyni tajska restauracja – On The Wok. W momencie zakupu obiektu w 4kw. 2017 WAULT nieruchomości wynosił 6,5 roku, a obecnie – 3 lata po akwizycji - równa się ponad 6 lat. Wynikiem udanych negocjacji jest również wzrost dochód netto z wpływów czynszowych.

- Tensor Office Park to dla nas idealny kompleks biurowy, zarówno pod kątem lokalizacyjnym, estetycznym, jak i współpracy z administratorem budynku. BEST S.A. wprowadził się do budynku Tensor w 2016 roku. We wrześniu zakończyliśmy negocjacje, w wyniku których zdecydowaliśmy się na pozostanie w biurowcu i przedłużyliśmy umowę o kolejne 10 lat. Nasi Pracownicy bardzo cenią sobie udogodnienia, które oferuje Tensor Office Park, w tym szczególnie specjalne parkingi i stacje naprawy dla rowerów, bliskość do kolejki PKM oraz bogatą ofertę sklepów i restauracji na terenie parku. Do tego dochodzą udogodnienia dotyczące samego budynku oraz zastosowanych w nim rozwiązań wspierających ekologię - komentuje Katarzyna Marks, Dyrektor Pionu Administracyjnego BEST.

Zmiany zaszły także w Lastadia Office - jednym z największych i najlepiej usytuowanych obiektów biurowych w Szczecinie (ul. Zbożowa 4), tuż przy popularnych szczecińskich bulwarach położonych na Łasztowni. Budynek oferuje powierzchnię ponad 12,5 tys. mkw., a renegocjacje umów dotyczą niemal 6 tys. mkw. Na przedłużenie umów najmu oraz powiększenie powierzchni zdecydowały się m.in. takie firmy, jak Asseco, Rhenus Port Logistics, Svendsen Sport, JP Klausen, OT Logistics, czy PM Services. W obiekcie na dłuższy okres czasu pozostanie także Coworking & Office Center, oferujący jedyne w Szczecinie elastyczne powierzchnie najmu. Podobnie jak w przypadku Tensor Office Park, WAULT nieruchomości w porównaniu do wartości z momentu zakupu obiektu (2kw. 2019) ulega wydłużeniu o 3 lata, do poziomu ponad 6 lat, a wzrost dochodu netto przekroczył projekcje finansowe.