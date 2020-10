Greenstone powierza Cushman&Wakefield trzy nieruchomości w Szczecinie, Gdyni i Sopocie

Spółka Greenstone to firma specjalizująca się w nabywaniu nieruchomości oraz zarządzaniu nimi, począwszy od wyszukiwania możliwości inwestycyjnych, poprzez dostarczanie strategicznych usług doradczych, do kompleksowego zarządzania aktywami.

Cushman & Wakefield zarządzać będzie trzema nieruchomościami firmy: sześciokondygnacyjnym biurowcem Lastadia Office w Szczecinie, obiektem handlowo-usługowym Centrum Haffnera w Sopocie oraz gdyńskim kompleksem biurowym Tensor Office Park, o powierzchni, kolejno, 12 000 mkw., 5 500 mkw., 20 000 mkw.

- Oddaliśmy pod opiekę Cushman & Wakefield trzy doskonale zlokalizowane obiekty z naszego portfolio. Park biurowy TENSOR to jeden z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Trójmieście, Centrum Hoffnera jest wyjątkowym obiektem handlowo-usługowy oferującym szeroką i różnorodną ofertę restauracyjną, a Lastadia Office to biurowiec wielokrotnie nagradzany za walory estetyczne, wyróżniający się stylem nawiązującym do przedwojennej zabudowy – mówi Marcin Gajewski, członek zarządu Greenstone.

- Cieszy nas fakt, iż będziemy mogli udowodnić nasze zaangażowanie i profesjonalizm dla nowego klienta jakim jest fundusz Greenstone. Poszerzenie portfolio Cushman & Wakefield o kolejne obiekty w Trójmieście i Szczecinie ugruntowuje naszą pozycję lidera w tych regionach.– mówi Magdalena Popiołek, Associate Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield.