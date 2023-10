GreenWay dołącza do najemców Łużycka Plus. Firma właśnie rozpoczęła pracę w nowym biurze o powierzchni 1850 mkw. To już ostatnia przestrzeń, która była dostępna w budynku biurowym Investika.

Właściciela reprezentowali doradcy z trójmiejskiego biura Colliers, zaś najemcę firma Querco Property. GreenWay to firma specjalizująca się w budowaniu i zarządzaniu infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Jej główna siedziba znajduje się w Gdyni. - GreenWay Polska rośnie nie tylko jako sieć ładowania samochodów. Rozwijamy się także jako zespół, w ubiegłym roku zwiększyliśmy zatrudnienie blisko dwukrotnie. Nowa przestrzeń do pracy zaspokaja wymagania większego zespołu. Spełnia także nasze oczekiwania w zakresie wpływu na środowisko, co potwierdza otrzymany przez nią certyfikat BREEAM - komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. Analizując rynek biurowy, braliśmy pod uwagę przede wszystkim aktualne potrzeby i profil działalności klienta. Zależało nam, aby nowa przestrzeń umożliwiała dalszy rozwój GreenWay Polska. Elastyczne podejście ze strony funduszu Investika, pozwoliło osiągnąć główne założenia, a także stworzyło dodatkowe możliwości współpracy pomiędzy stronami - komentuje Filip Janiak, Senior Property Negotiator, doradca klienta, z ramienia Querco Property. Biurowiec Łużycka Plus powstał w 2014 roku i stanowi kontynuację gdyńskiego kompleksu Łużycka Office Park. Został zaprojektowany i wybudowany w pełnej konsekwencji i zgodności ze standardami pozostałych biurowców parku. Znajduje się w bezpośrednim jego sąsiedztwie - po przeciwnej stronie ulicy Łużyckiej. Łużycka Office Park i Łużycka Plus (oferujące razem ok. 39 tys. mkw. powierzchni biurowej) stanowią, wraz z sąsiadującym kompleksem Tensor (ok. 20 tys. mkw.), który również znajduje się w portfelu Investiki, biznesowe centrum biurowe Gdyni. Wymienione wyżej nieruchomości charakteryzują się wyjątkową lokalizacją. Położone są w Gdyni - Redłowie. Jakość kompleksu potwierdzają uzyskane certyfikaty: ekologiczny BREEAM i certyfikat dostępności - „Obiekt bez Barier”. Za komercjalizację nieruchomości z gdyńskiego portfela Investiki odpowiadają eksperci Colliers z działu powierzchni biurowych (pion Reprezentacji Właściciela), zaś zarządzanie obiektem pozostaje w rękach specjalistów Colliers z działu Asset Services. Trójmiasto to atrakcyjna lokalizacja dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i nie tylko. Potwierdza to między innymi wysoki poziom popytu w regionie, który w I połowie roku wyniósł 68 600 mkw. i był trzeci najwyższy wśród rynków regionalnych. Największą popularnością cieszą się nowoczesne kompleksy biurowe, takie właśnie jak Łużycka Office Park czy sąsiadujący z nim kompleks Tensor. Tej klasy parki biurowe zapewniają nie tylko wysokiej jakości powierzchnię, ale także dostęp do udogodnień, takich jak nowoczesne technologie, proekologiczne rozwiązania czy bogate zaplecze usługowo-gastronomiczne - podkreśla Izabela Disterheft, dyrektorka regionalna Colliers w Trójmieście. Wśród najemców kompleksu Łużycka Office Park znajdują się firmy z sektora IT, nowoczesnych usług dla biznesu, logistycznego, czy morskiego. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

