Grid Dynamics, wiodący dostawca usług konsultingowych, inżynieryjnych i data science, szybko rozwija się w Polsce, rozszerzając działalność o większe biuro we Wrocławiu.

Grid Dynamics przeniosła się do nowego biura we Wrocławiu.

Jej nowy adres to: ul. Jaworska 13 (Biuro CU Office A, piętro 6).

W tej chwili we wrocławskim biurze pracuje 173 pracowników.

Do końca 2023 roku firma planuje zatrudnić około 200 specjalistów we Wrocławiu.

Grid Dynamics jest wiodącym dostawcą usług konsultingowych, inżynieryjnych i data science dla korporacji z listy Fortune 1000 z sektora finansowego, technologicznego i detalicznego. Management spółki właśnie ogłosił, że wrocławski oddział przeprowadził się do nowego, większego biura.

Biuro Grid Dynamics.

Przedstawicielstwo firmy w Polsce powstało w 2015 roku. Grid Dynamics posiada tu cztery biura: we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Główna siedziba znajduje się w Krakowie. Firma zatrudnia ponad 630 pracowników w Polsce i cały czas poszukuje nowych specjalistów. Zapraszają do współpracy programistów Big Data, Cloud i DevOps, Java, Node.js, Python, Delivery managerów oraz specjalistów HR, marketingu i finansów. Firma prowadzi program relokacji do Polski i zachęca obcokrajowców do aplikowania na wolne stanowiska.

Firma zatrudnia ponad 630 pracowników w Polsce i cały czas poszukuje nowych specjalistów.

Społeczność Grid Dynamics we Wrocławiu jest zbudowana głównie z doświadczonych inżynierów (Java, UI, QA, Big Data, Analityków i DevOps specjalistów). Firma tworzy przyjazne środowisko dla ludzi należących do 10 różnych narodowości i jest dumna ze swojej wielokulturowości, która doskonale wpisuje się w motto Wrocławia jako „miasta spotkań”. Wrocławskie biuro Grid Dynamics bez wątpienia takim "miejscem spotkań" jest — pełnym wzajemnego szacunku, ciekawości różnic kulturowych i złożonym z niezwykle utalentowanych specjalistów.

Grid Dynamics oferuje możliwości stażowe w IT we wszystkich swoich biurach. Programy stażowe otwierane są w każdym kwartale. Osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej kariery w branży IT, mogą dowiedzieć się więcej za pośrednictwem platformy. Firma zapewnia wsparcie doświadczonych mentorów. Półroczny, płatny staż, odbywa się w wymiarze 30 h tygodniowo.

Społeczność Grid Dynamics we Wrocławiu jest zbudowana głównie z doświadczonych inżynierów.

Grid Dynamics Polska szybko się rozwija, łącznie z naszym biurem we Wrocławiu. Jako naturalny etap rozwoju potrzebowaliśmy więcej miejsca. Nowa lokalizacja jest dla nas świetnym miejscem i stwarza idealne warunki dla dalszego, dynamicznego wzrostu naszej firmy. Odkąd się przeprowadziliśmy, już zdążyliśmy powiększyć nasz zespół o kilka nowych osób i będziemy robić to nadal - zauważa Jan Lotriet, kierownik wrocławskiego oddziału.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl