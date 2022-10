Altkom Akademia to jedna z czołowych polskich firm branży szkoleniowej należąca do Grupy Altkom. Oferuje ponad 1000 szkoleń i egzaminów z wielu dziedzin i zagadnień, głównie z obszaru szeroko rozumianych technologii informatycznych, zarządzania projektami, prawa, finansów, procesów produkcyjnych czy doskonalenia kompetencji społecznych i osobistych. Firma posiada sześć ośrodków szkoleniowych w całej Polsce.

Zmiana lokalizacji naszego wrocławskiego biura zbiega się w czasie z obchodzonym w tym roku 30-leciem oraz rebrandingiem Altkom Akademii SA. Już wkrótce będziemy mogli ponownie zaprosić naszych Klientów na szkolenia stacjonarne do ośrodka szkoleniowego w nowych barwach, w jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Jako firma zmieniamy się wraz z otaczającym nas światem, a wszystkie nasze działania mają na celu wzrost satysfakcji naszych Klientów i utrzymanie pozycji lidera na rynku szkoleń w Polsce.- podkreśla Piotr Pikuła , Dyrektor Regionu Zachodniego w Altkom Akademii SA.

Sky Tower to kompleks na który składa się powierzchnia mieszkalna, galeria handlowa oraz powierzchnia biurowa. Wieża jest jednym z najwyższych budynków w Polsce. Standard budynku obejmuje system BMS, klimatyzację, podwieszane sufity i podnoszone podłogi. Tuż obok znajduje się galeria handlowa, restauracje, kawiarnie oraz centrum fitness. Kompleks usytuowany jest w dzielnicy Krzyki, przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. W pobliżu znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy oraz liczne przystanki komunikacji publicznej.

Cieszę się, że grono najemców Sky Tower powiększa się o tak doświadczoną i rozpoznawalną na rynku firmę z sektora szkoleń i IT. Wierzę, że funkcjonowanie w naszej przestrzeni przyniesie jej wiele korzyści związanych z komfortem i jakością przestrzeni biurowej oraz centralnym położeniem biurowca we Wrocławiu. Biuro w Sky Tower to nie tylko łatwy dojazd do pracy czy na spotkanie, ale także dostępność do różnorodnej oferty handlowo-usługowej w kompleksie – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group.