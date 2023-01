Grupa ATERIMA przedłużyła umowę najmu w kompleksie Bonarka for Business „B4B”, wchodzącym w skład portfela Revetas Capital, oraz wynajęła dodatkową powierzchnię, zajmując łącznie 1900 mkw.

Grupa ATERIMA to firma z ponad 10-letnią tradycją, specjalizująca się w opiece domowej dla seniorów, a także rekrutacji i zatrudnianiu pracowników.

Niedawno przedłużają umowę najmu wynajęła dodatkową powierzchnię w Budynku H krakowskiego kompleksu Bonarka for Business „B4B”.

Zajmuje łącznie 1900 mkw.

W procesie negocjacji z wynajmującym najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Filarem działalności Grupy ATERIMA są usługi domowe dla osób starszych i niesamodzielnych, świadczone pod markami FAMILIEN MED oraz ATERIMA MED. Grupa ATERIMA oferuje także najwyższej jakości usługi w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych w ramach ATERIMA WORK. Z kolei działania ATERIMA HR skupiają się na rekrutacjach specjalistycznych, w tym na stanowiska menedżerskie.

Naszym priorytetem jest zapewnienie pracownikom Grupy ATERIMA sprzyjających warunków pracy. Kompleks Bonarka for Business „B4B” niezwykle nam w tym pomaga, przyciągając nowoczesnymi i dobrze zagospodarowanymi przestrzeniami, a także dogodną lokalizacją – mówi Marzena Farion-Rzeźniczak, dyrektor wykonawczy w obszarze HR, komunikacji i change management w Grupie ATERIMA.

Po analizie rynku ATERIMA postanowiła pozostać w kompleksie Bonarka for Business. Proklienckie podejście wynajmującego oraz mocne strony obiektu były kluczowe w podjęciu decyzji – mówi Karolina Słysz, associate w Cushman & Wakefield.

Bonarka for Business to obecnie jeden z największych i najbardziej znanych parków biurowych w Krakowie, składający się z ośmiu biurowców klasy A o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 75 000 mkw. Kompleks biurowy B4B stanowi element największego w Polsce projektu przebudowy terenów miejskich. Wyróżnia się unikalną estetyką współgrającą z dziedzictwem historycznym tego miejsca. Jest laureatem wielu nagród, m.in. „artURBANICA 2012”. Dzięki wyjątkowemu usytuowaniu w pobliżu największego w Krakowie centrum handlowego, kompleks B4B jest idealną lokalizacją dla firm, zapewniającą najbardziej zróżnicowaną ofertę udogodnień i usług dostępnych na jego terenie i w bliskim sąsiedztwie, takich jak ok. 230 sklepów, przestronny parking, hipermarket, restauracje, kawiarnie, centrum medyczne, klub fitness, przedszkole, punkt wymiany książek, biura serwisowane i kładka pieszo-rowerowa.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Podgórze, posiadającej rozwiniętą komunikację miejską, którą zapewnia m.in. 12 linii autobusowych, cztery przystanki tramwajowe oraz znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie stacja kolejowa Kraków Bonarka. W ubiegłym roku firma Revetas Capital zainwestowała w nowy obiekt przeznaczony dla pracowników kompleksu – B4B Oasis. W ramach zrealizowanej inwestycji powstał teren zielony w kształcie amfiteatru o powierzchni 5820 mkw., zaprojektowany jako innowacyjne miejsce przeznaczone do pracy, spotkań i relaksu. Firma Revetas Capital jest w trakcie przekształcania portfolio terenów przeznaczonych pod budowę obiektów biurowych o powierzchni ok. 90 000 mkw. GLA w trzech największych miastach Polski, m.in. w Krakowie, w nieruchomości mieszkaniowe, wchodząc tym samym na rynek najmu instytucjonalnego (PRS). Jej pierwszy projekt, B4B Meadows w Krakowie, zakłada wybudowanie 435 apartamentów i utworzenie w sąsiedztwie kompleksu biurowego klasy A Bonarka for Business „B4B” o powierzchni ponad 76 500 mkw., dużego centrum handlowego o powierzchni ponad 90 000 mkw., a także osiedla mieszkaniowego, wspólnie z nimi tworząc spójną i unikalną koncepcję „live-work-play”.

Cieszymy się, że ATERIMA zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w kompleksie Bonarka for Business oraz wynająć dodatkową powierzchnię w budynku H. To świadczy o atrakcyjności i wysokiej jakości naszego projektu na bardzo konkurencyjnym rynku biurowym. Jesteśmy dumni z naszej społeczności prestiżowych najemców i cieszymy się z możliwości rozwijania długofalowej współpracy w ramach naszego programu relacji z najemcami. Pozostajemy w bliskim kontakcie z każdym z naszych najemców oraz wsłuchujemy się w ich opinie i podejmujemy stosowne działania; ponadto nieustannie inwestujemy w dalsze podnoszenie standardu oferowanego najemcom w naszym parku biurowym. O naszej determinacji w realizacji koncepcji „live-work-play” w kompleksie B4B, jak i naszym całym portfolio, świadczą niedawno otwarta strefa B4B Oasis, projekt B4B Meadows oraz całkowita przebudowa centralnego placu w celu stworzenia dodatkowych terenów zielonych i miejsc relaksu dla pracowników – mówi Robert Gouge, dyrektor w Revetas Capital.

- Kompleks Bonarka for Business stwarza doskonałe warunki do rozwoju biznesu, dzięki czemu pełni funkcję siedziby firmy ATERIMA już od wielu lat – dodaje Elżbieta Golik, senior negotiator w Cushman & Wakefield.

