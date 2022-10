Program „ZdrowiejMY” opracowany został z myślą o ponad 2,5 tys. pracowników Grupy CIECH. Oparty został o szereg inicjatyw związanych z ruchem i aktywnością fizyczną, profilaktyką zdrowotną i psychoedukacją. Stanowi on również kolejny krok w rozwoju polityki prozdrowotnej w Grupie. Inicjatywa jest autorskim projektem Zespołu Komunikacji Wewnętrznej CIECH.

Projekt zainaugurowany został podczas dorocznych letnich pikników pracowniczych „CIECH Fest”. Ich uczestnicy mieli możliwość skorzystania z kompleksowych konsultacji ze specjalistami z zakresu okulistyki, dietetyki czy fizjoterapii. W najbliższych miesiącach pracownicy Grupy będą mogli skorzystać również z usług wykwalifikowanego personelu medycznego w kardiobusach i mobilnych gabinetach z diagnostyką USG, które – w ramach akcji - pojawią się na terenie spółek Grupy. Kolejnym elementem programu będą regularne dyżury wraz z kompleksowym wsparciem fizjoterapeutów.

Jednak program „ZdrowiejMY” to nie tylko profilaktyka prozdrowotna. Na jego istotną część składa się też promocja aktywności fizycznej, w ramach której pracownicy mieli m.in. okazję zdobyć dofinansowanie do zaproponowanych pomysłów na wspólne inicjatywy sportowe, z których część została już z sukcesem zrealizowana, wspierając przy tym integrację pracowników. Program realizowany jest także poprzez promocję zdrowego odżywiania czy organizację serii webinariów psychoedukacyjnych. Według założeń przyjętych przez inicjatorów projektu, program „ZdrowiejMY” ma pozytywnie wpływać na poziom satysfakcji i dobrego samopoczucia wśród pracowników organizacji.

Chcemy rozwijać nasze Spółki w oparciu o wellbeing pracowników, budując przy tym kulturę dobrostanu naszej społeczności. Aby to osiągnąć, uważnie wsłuchaliśmy się w potrzeby naszych pracowników, a dzięki zaangażowaniu i pomysłowości zespołu HR – ze szczególnym wyróżnieniem Beaty Szymańskiej, Dobrochny Wiatr, Oli Szczerbowskiej i Tomka Lewandowskiego – już realizujemy pierwsze projekty z nowego programu. Inicjatywy takie jak „ZdrowiejMY”, rozwijane w Grupie CIECH, widocznie przyczyniają się do wzrostu produktywności pracowników oraz do zwiększenia ich satysfakcji i zadowolenia z miejsca pracy. Są też istotnym czynnikiem w procesie wyboru pracodawcy – mówi Agnieszka Jaraczewska, Dyrektor Działu HR i Komunikacji Wewnętrznej w Grupie CIECH.