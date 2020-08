Grupa Dekra nowym najemcą Parku Rozwoju w Warszawie

Część międzynarodowego koncernu Dekra, światowego lidera w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa w biznesie, została nowym najemcą w należącym do EPP kompleksie biurowym.

Park Rozwoju to nowoczesny i zielony kompleks biurowy klasy A na biznesowym Mokotowie, składający się z dwóch 7-piętrowych budynków z pełnymi roślin dziedzińcami i recepcjami oraz parkiem linearnym. Dzięki różnym wielkościom powierzchni do wynajęcia, przestrzeń biurowa, która zajmuje łącznie 34 tys. mkw. jest dopasowana do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorstw, jak mniejszych firm. Kompleks biurowy otrzymał certyfikat BREEAM Final z wynikiem na poziomie Excellent.

– Witamy firmę DEKRA w Parku Rozwoju! Cieszymy się, że dalszą biznesową historię nasz nowy najemca będzie tworzył w mokotowskiej inwestycji EPP. Jesteśmy przekonani, że przestrzeń biurowa, zaaranżowana wśród zieleni, będzie przyjaznym miejscem do rozwijania biznesu na warszawskim rynku – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Portfel firmy obejmuje 32 projekty (25 handlowych, 6 biurowych oraz jeden wielofunkcyjny w trakcie planowania) o łącznej wartości ponad 2 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion mkw. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

– Zależy nam, aby nasi eksperci mogli pracować w wygodnych, przyjaznych i nowoczesnych warunkach. Dlatego też zdecydowaliśmy się przenieść naszą warszawską siedzibę do Parku Rozwoju. Jesteśmy pewni, że biuro w tej lokalizacji spełni wszystkie oczekiwania zarówno naszych pracowników, jak i kontrahentów oraz klientów, dlatego też zdecydowaliśmy się na zawarcie siedmioletniej umowy najmu – mówi Dominika Grosman, szef zespołu marketingu i rzecznik prasowy Grupy Dekracw Polsce.







