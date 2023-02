Grupa Deles dostarczająca rozwiązania w zakresie opakowań i optymalizacji łańcucha dostaw zmienia biuro. Pracownicy jeszcze w 2023 roku przeniosą się do biurowca React.

Biurowiec React , zrealizowany jest przez Echo Investment.

Mieści się przy alei Piłsudskiego 24 w Łodzi.

W biurowcu firma zajmie ponad 600 mkw.

Grupa Deles to międzynarodowa firma, ekspert w dziedzinie systemów opakowań, logistyki oraz optymalizacji procesów pakowania na końcu linii swoich klientów. Specjalizuje się w kompleksowych i spersonalizowanych rozwiązaniach, zabezpieczając produkty podczas transportu. Koncern posiada zakłady we Włoszech, Węgrzech, Stanach Zjednoczonych, a w Polsce poza Łodzią oficjalnie w lutym zainicjowała działalność w Gorzowie Wielkopolskim.

Deles Polska dołącza do grona najemców naszej łódzkiej inwestycji React. Jestem przekonana, że pracownicy docenią kameralną przestrzeń, wysoki standard, a przede wszystkim centralną lokalizację ich nowego biura. Na wyciągnięcie ręki dostępne jest wszystko to, co w Łodzi najlepsze – restauracje, miejsca spotkań, sklepy i usługi – podkreśla Jowita Czech, Leasing Manager odpowiedzialna za finalizację transakcji z Echo Investment.

W biurowcu React firma zajmie ponad 600 mkw. W nowym biurze rozpoczną pracę managerowie i specjaliści odpowiedzialni za operacje globalne Grupy i jej rozwój.

Szukaliśmy przestrzeni, która pozwoli naszej Grupie rozszerzyć działalność biznesową. React ze względu na swoją lokalizację oraz jakość wykończenia przestrzeni wpisał się idealnie w nasze potrzeby. W naszej działalności wiele miejsca poświęcamy trosce o środowisko naturalne, dlatego przeprowadzka do biurowca, który wpisuje się w zrównoważone budownictwo oraz oferuje szereg zielonych rozwiązań wspierających codzienne funkcjonowanie pracowników i wellbeing jest zgodne z naszą strategią rozwoju – podkreśla Paweł Lis, Dyrektor Generalny Deles Polska.

React to siedmiokondygnacyjny biurowiec wznoszący się przy głównej arterii miasta – aleją Piłsudskiego. Do dyspozycji najemców oprócz wygodnej przestrzeni biurowej jest także przestronne lobby, świetnie sprawdzające się jako miejsca spotkań, konferencji czy szkoleń. O bezpieczeństwo i komfort użytkowników biurowca dba technologia oczyszczania powietrza RCI Active Pure. Prowadzenie inwestycji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i zastosowanie takich rozwiązań, jak energooszczędne systemy instalacyjne, zapewnienie dostępu do światła dziennego, zoptymalizowane oświetlenie, użycie lokalnych i nietoksycznych materiałów doprowadziło do uzyskania certyfikatu BREAAM na poziomie Excellent. Deweloper wyposażył biurowiec w stacje do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. A dla fanów dwóch kółek powstały szatnie z suszarniami i prysznicami oraz odpowiednia infrastruktura.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl