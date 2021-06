Grupa Euvic nowym najemcą biurowca DL Jagiellońska w Częstochowie

Do grona najemców biurowca DL Jagiellońska w Częstochowie dołącza Grupa Euvic, dostawca rozwiązań IT dla biznesu. Właścicielem budynku jest DL Invest Group.

Na powierzchnie biurowe budynku DL Jagiellońska wprowadziła się Grupa Euvic.

Budynek należący do DL Invest Group oferuje 8 800 mkw. powierzchni biurowych.

W budynku poza najemcami biurowymi obecne są punkty gastronomiczne, klub fitness, przedszkole i placówka bankowa

DL Jagiellońska 1 to budynek o zróżnicowanych funkcjach, który obok biur mieści także powierzchnie handlowe i usługowe. Położony jest w najbardziej zurbanizowanej części Częstochowy, skupiającej przedsiębiorstwa prywatne, instytucje publiczne oraz placówki oświatowe.

- Częstochowa to rynek rozwijający się, który ma wiele do zaoferowania na przykład najemcom z sektora BPO. Bogate zaplecze akademickie, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna obejmująca kolej i rozbudowaną sieć dróg to tylko wybrane argumenty przemawiające za inwestowaniem na terenie Częstochowy. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości rynek ten będzie zyskiwał na znaczeniu – mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w DL Invest Group. DL Jagiellońska jest w dużej części wynajęty. Na obecną chwilę wolnych pozostaje jedynie 600 mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych – podsumowuje Łukasz Tomczyk, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group.