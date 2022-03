Grupa kapitałowa Impel przenosi się do biurowca Zita, flagowego obiektu kompleksu Promenady Business Park, należącego do wrocławskiej firmy Trudo, gdzie wynajmować będzie niemal 5 tys. mkw.

Zita stanowi główny obiekt wrocławskiego kompleksu Promenady Business Park.

Grupa kapitałowa Impel zajmie w biurowcu Zita prawie 5 tys. mkw.

Impel działa na rynku już od 30 lat.

W czerwcu bieżącego roku do biurowca ZITA, należącego do kompleksu Promenady Business Park, wprowadzą się firmy z grupy kapitałowej IMPEL S.A.. Zajmą one łączną powierzchnię niemal 5 tys. mkw.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wybór najemcy padł właśnie na ZITĘ – mówi Krzysztof Hołub, prezes zarządu Trudo.

– Sukcesy komercjalizacyjne ostatnich dwóch lat dowodzą, że to idealny biurowiec na obecne czasy. Do jego atutów należy na pewno wkomponowanie w tkankę pobliskiego osiedla mieszkaniowego, co sprawia że w przeciwieństwie do obiektów zlokalizowanych centralnie, umożliwia on pracownikom dostęp do niezbędnej infrastruktury – sklepów, punktów usługowych, licznych restauracji, a przede wszystkim – dogodnego zaplecza mieszkaniowego - dodaje.

Przeprowadzka do nowej siedziby ma zwiększyć komfort pracowników, zarówno pod względem organizacji przestrzeni biurowej, jak i dostępu do usług i komunikacji.

Ostanie dwa lata, pomimo odnotowywanego w branży kryzysu, przyniosły niemal 100 proc. rekomercjalizację biurowca. – komentuje Krzysztof Hołub

– Większość najemców przedłużyła umowy, często przy okazji znacznie powiększając powierzchnię najmu. Stało się tak między innymi w przypadku firmy duńskiej firmy inżynieryjnej DS. Engeneering oraz FLHF - e-commers-u wyspecjalizowanego w wyposażeniu wnętrz. Pozyskaliśmy także nowych najemców, z których oczywiście największym będzie właśnie Grupa Impel. W tej chwili w zasadzie nie mamy już do zaoferowania wolnych powierzchni biurowych – wyjaśnia.

Promenada Business Park pwstał w 2014 roku. 7-piętrowy biurowiec, o łącznej powierzchni ok. 90 tys. mkw., zlokalizowany jest w północnej części Wrocławia.