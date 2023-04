Ponad 3300 mkw. wynajęła Grupa Lux Med w kompleksie biurowym klasy A - Trinity One. Siedmiopiętrowy kompleks biurowy o powierzchni ponad 19 820 mkw. wyróżnia bardzo dobra lokalizacja w stolicy.

Dzielnica Służewiec Przemysłowy, na terenie której zlokalizowany jest projekt Trinity One i w którym powstanie nowe centrum medyczne Grupy Lux Med to jedna z najszybciej rozwijających się części Warszawy.

Placówka Lux Med pod adresem Domaniewska 52 zostanie otwarta na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

W transakcji pośredniczyła firma JLL.

Trinity One znajduje się tuż obok pętli tramwajowej, przystanku dwóch linii autobusowych oraz dworca PKP Służewiec, skąd do centrum Warszawy można dojechać w około 20 minut. Podobny czas zajmuje droga do podwarszawskiego Piaseczna. Ze stacji PKP Służewiec tylko w 2021 roku skorzystało, wsiadło lub wysiadło z pociągu, około 657 tys. pasażerów.

Trinity One to jedna z nielicznych inwestycji w dzielnicy otoczona zielenią, której ilość zwiększy się w nadchodzących miesiącach między innymi poprzez planowaną budowę nowego, miejskiego parku linearnego. Położenie budynku w pobliżu najczęściej uczęszczanych tras komunikacyjnych w tej części miasta - ulicy Marynarskiej - gwarantuje dogodny dojazd do głównych arterii komunikacyjnych Warszawy w tym do obwodnicy.

Trwają przygotowania do otwarcia naszej nowej placówki. Już wkrótce zaprosimy pacjentów do centrum medycznego pod adresem Domaniewska 52. Będzie to jedna z największych placówek Grupy Lux Med z kompleksową ofertą – mówi Robert Kalota, dyrektor departamentu administracji centrów medycznych i inwestycji Grupy Lux Med.

Wybór Trinity One na siedzibę naszego nowego centrum medycznego był podyktowany przede wszystkim troską o najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych pacjentów i o ich komfort. Budynek jest dobrze skomunikowany z resztą miasta. Ważnym elementem tej lokalizacji jest obszerny parking, z którego będą mogli korzystać klienci – podkreśla Robert Kalota z Grupy Lux Med.

Trinity One, budynek klasy A oferuje doskonałe środowisko pracy zarówno średniej wielkości firmom, jak i najemcom korporacyjnym potrzebującym dużych powierzchni. Minimalny moduł biurowy możliwy do wynajęcia to 100 mkw. podczas gdy powierzchnia typowego piętra to 2900 mkw.

Najemcy jednej z najwyższych kondygnacji będą mogli korzystać z przestronnego tarasu na dachu, z którego roztacza się spektakularny widok na panoramę dzielnicy. To idealne miejsce na przerwę na kawę lub nieformalne spotkania z klientami.

Budynek oferuje największy spośród okolicznych budynków biurowych parking obejmujący miejsca postojowe dla 727 samochodów zlokalizowane na trzypoziomowym parkingu podziemnym oraz na parkingach naziemnych. Oferta Trinity One odpowiada na potrzeby firm poszukujących wysokiej jakości, efektywnych kosztowo biur w dobrze skomunikowanej, nowoczesnej i jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy.

Służewiec z perspektywami

Służewiec to perspektywiczna dzielnica, która w ostatnich latach przeszła istotne zmiany. Z monokulturowego centrum biurowego przekształciła się w dynamiczną, rozwijającą się część aglomeracji warszawskiej z licznymi funkcjami miastotwórczymi. Znaczna rozbudowa bazy mieszkaniowej w postaci kilkunastu tysięcy nowych lokali mieszkalnych, rozbudowa bazy hotelowej obejmująca oddanie do użytku około 2000 pokoi zlokalizowanych w 3 i 4-gwiazdkowych obiektach hotelowych, a także znacząca poprawa infrastruktury komunikacyjnej sprawiły, że Służewiec stał się jednym z najbardziej pożądanych miejsc w kontekście życia i pracy na terenie Warszawy. Symbolem odrodzenia Służewca jest między innymi rozbudowa jednego z najbardziej rozpoznawalnych centrów handlowych w mieście – Westfield Mokotów, a także rozbudowa usługowej, gastronomicznej i rekreacyjnej oferty dzielnicy: w pobliżu Trinity One znajdują się liczne obiekty użyteczności publicznej i sportowe, urzędy, placówki banków czy stacje rowerów miejskich.

- Służewiec Przemysłowy czeka dalszy rozwój i dzielnica przemysłową pozostanie już tylko z nazwy. Już teraz dzięki inwestycjom w infrastrukturę, komunikacja znacznie się poprawiła. Wybudowano dodatkowy tor tramwajowy na ulicy Woronicza, który skrócił czas dojazdu do stacji metra Wierzbno. Czas dojazdu do metra ulegnie jeszcze większemu skróceniu, gdy do użytku zostanie oddana planowana obecnie nowa linia tramwajowa łącząca Służewiec ze stacją metra Wilanowska.

Na Służewcu realizowane i planowane są również kolejne inwestycje mieszkaniowe i PRS, które jeszcze bardziej zwiększą potencjał tej części miasta i nadadzą jej współczesny, przyjazny życiu wymiar – mówi Michał Muc, dyrektor zarządzający CERES Management Services, firmy odpowiedzialnej za zarządzanie budynkiem Trinity One.

- Jakość lokalizacji potwierdza wynajęcie powierzchni pod centrum medyczne tak uznanej marki jak Grupa LUX MED. Nie mam wątpliwości, że Służewiec będzie się dalej rozwijał również w obszarze biznesowym. Obserwujemy wzrost zainteresowania powierzchnią biurową w tej części miasta, co jest efektem poszukiwania optymalnych rozwiązań przez firmy na linii jakość-cena. Trinity One oferuje wszechstronne, wysokiej jakości powierzchnie biurowe z dostępem do licznych udogodnień, takich jak dużo większy parking niż w centralnych częściach miasta oraz łatwy dojazd do obwodnicy stolicy i międzynarodowego lotniska. Również jakość infrastruktury w dzielnicy i stopień nasycenia tej części miasta dodatkowymi funkcjami są wyraźnie wyższe niż w innych, poza centralnych regionach aglomeracji warszawskiej – zauważa Michał Muc.

Oana Partenie-Dorhan, Portfolio Management Director w Revetas Capital, który jest właścicielem biurowca Trinity One oraz innych nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych między innymi w Krakowie i Katowicach, mówi - Cieszymy się, że możemy powitać Lux Med, lidera rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jako naszego nowego najemcę w Trinity One. Jest to dla nas poświadczenie wysokiej jakości powierzchni znajdujących się w budynku, które mogą zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających najemców. Trinity One kilka lat temu przeszedł renowację, a obecnie pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami wynikającymi między innymi z naszej polityki ESG.

Nasz biurowiec zapewnia niezwykle przyjazne środowisko wewnętrzne, a jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie znajduje się wiele udogodnień w tym między innymi: wiele restauracji, hoteli, kawiarni, siłowni, sklepów spożywczych, stacji rowerów miejskich oraz jedno z największych warszawskich centrów handlowych. Kontynuujemy nasze zobowiązanie wobec naszych najemców, aby zapewnić możliwie najlepsze środowisko pracy i wyznaczać standardy dla zrównoważonych budynków w przyszłości.

W obrębie dzielnicy, w której znajduje się Trinity One zrealizowano już liczne inwestycje w tym infrastrukturalne, a kolejne są planowane. Przekształcają one Służewiec z dzielnicy biznesowej w tętniący życiem obszar miasta o zróżnicowanych funkcjach. Wraz ze wzrostem liczby inwestycji mieszkaniowych, a co za tym idzie wzrostem liczby mieszkańców rośnie liczba miejsc przeznaczonych pod rekreację. Bezpośrednio przy Trinity One planowany jest ogólnodostępny park linearny o powierzchni 20 000 mkw., którego realizacja obejmuje między innymi nasadzenia licznych drzew i krzewów. Powstanie także łąka kwietna, alejki spacerowe i ścieżki rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą w tym elementami małej architektury.

Nasz projekt biurowy przechodzi transformację. Dynamicznie zmienia się również dzielnica, a nasi najemcy skorzystają na rosnącej wartości i jakości przestrzeni otaczających budynek – podsumowuje Oana Partenie-Dorhan z Revetas Capital.

