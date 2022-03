Grupa MTP w centrum pomocy uchodźcom przybywającym do Wielkopolski

W pawilonie nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej funkcjonuje miejski punkt recepcyjny dla uchodźców. Wcześniej punkt recepcyjny na MTP działał od 28 lutego w Holu Wschodnim. W tym czasie obsłużył już ponad 12 tys. mieszkańców Ukrainy.

Pierwsze wsparcie dla obywateli Ukrainy

- Przeniesienie punktu recepcyjnego z Holu Wschodniego do pawilonu nr 2 znacznie poprawiło komfort obsługi. Zwiększona liczba osób, które korzystają z punktu, obliguje do zwiększenia przestrzeni recepcyjnej, która wzrośnie z dwóch do prawie pięciu tysięcy mkw. – mówi Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Zgłaszający się tu uchodźcy otrzymują pierwsze wsparcie. Na terenie punktu recepcyjnego funkcjonuje rejestracja, punkt kwaterunkowy, pomoc medyczna, bufet oraz miejsca wypoczynku oraz zabaw dla dzieci. Można skorzystać tu z konsultacji z władzami i służbą graniczną oraz porad prawnych. Operatorzy telefonii komórkowej przygotowali dla uchodźców darmowe karty telefoniczne, umożliwiające kontakt z rodziną. Punkt jest czynny całodobowo.

Grupa MTP w centrum pomocy

Poza działalnością punktu recepcyjnego, spółka przygotowała też 1700 miejsc noclegowych w halach 7 i 7A i w poznańskiej Hali Arena. W pawilonie 4, który znajduje się na terenie Targów, prowadzony jest Centralny Punkt Zbiórek Darów dla przybywających z objętej działaniami wojennymi uchodźców. Wszystkie działania są podejmowane we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Urzędem Miasta Poznania i Fundacją In_Spire.

Grupa MTP włączyła się w pomoc także w wymiarze symbolicznym. Na znak solidarności, do flag polskiej i unijnej, wiszących zawsze przed głównym wejściem na teren Targów, dołączyła flaga ukraińska.

Centralny punkt zbiórki darów

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pawilonie nr 4 działa też punkt zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy. Dary są tu przyjmowane, sortowane i wysyłane transportami rządowymi do potrzebujących za granicą. Najbardziej potrzebne są obecnie m.in. środki pomocy medycznej, odzież, pościel i koce, produkty dla dzieci, żywność z długim terminem przydatności. Miejsce to funkcjonuje przy współdziałaniu Caritas Poznań, Fundacji In_Spire, Grupy MTP, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Miasta Poznań.

- Rząd polski podjął się koordynacji zbiórki i przewozu darów. W każdym z województw będzie utworzony specjalny hub, do którego będą trafiać rzeczy z mniejszych punktów koordynowanych przez starostów i prezydentów miast. Odzież, koce, śpiwory, materace, leki i inne rzeczy będą zbierane, wysyłane do Magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, tam przeładowywane i transportowane do Ukrainy. Cieszę się, że w Poznaniu taki punkt jest zorganizowany właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich – mówi Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski.

Prezes Grupy MTP: Wiemy, jak pomagać

- Już w pierwszym dniu funkcjonowania miejsc noclegowych w wielkopowierzchniowych obiektach kompleksu Międzynarodowych Targów Poznańskich wszystkie miejsce były zajęte przez osoby, które zdecydowały się zostać w Wielkopolsce i czekają na skierowanie i transport do miejsc docelowych. W ciągu 3 dni uruchomiliśmy HWS Arenę, w pół dnia stworzyliśmy punkt recepcyjny i oddaliśmy pawilon nr 4. Wiemy, jak to robić. Dziękuję za ogromne zaangażowanie pracownikom Grupy MTP – podsumowuje Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP.

- Solidarność, pomoc ludziom w potrzebie, ludziom w wielkich dramatach życiowych, jest cechą elementarną zdrowych społeczeństw, zdrowych Państw. My, jako Grupa MTP, zawsze w takich sytuacjach oddajemy do dyspozycji majątek, majątek firmy publicznej – dodaje Tomasz Kobierski. Ma przy tym nadzieję, że do pogorszenia sytuacji nie dojdzie, jednak, jak podkreśla, cały majątek Targów Poznańskich, wszystkie pawilony w tych trudnych chwilach są gotowe, by nieść pomoc społeczeństwu ukraińskiemu.