Grupa Roche zostaje w poznańskim Malta Office Park

Globalne Centrum Rozwiązań IT stanowiące część Grupy Roche zostaje na kolejne 5 lat w poznańskim Malta Office Park.

Jeden z największych najemców Malta Office Park, Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche Polska, zajmujący cały budynek o powierzchni 3 300 m.kw, przedłużył umowę najmu.

Umowę podpisano na następne 5 lat.

Proces negocjacyjny wspierali eksperci z firmy doradczej Colliers.

Kompleks Malta Office Park należy do Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.).

- Zdecydowaliśmy się na przedłużenie umowy najmu naszego biura w Malta Office Park w Poznaniu, gdyż wiemy jak bardzo nasi pracownicy cenią sobie pracę w tym miejscu - powiedział Paweł Pyszlak, dyrektor zarządzający Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche – Lokalizacja zapewniająca dogodny dojazd, bliskość Jeziora Malta i terenów rekreacyjnych, kameralny charakter kompleksu biurowego – to wszystko atuty, na które zwracają uwagę nasi ludzie. Dodatkowo mamy nowoczesne biuro, zaprojektowane zgodnie z zasadami activity based working, które zapewnia pracownikom przyjazne środowisko, maksymalnie wspierające ich w wykonywaniu codziennych obowiązków. Cieszymy się, że możemy im to zapewnić przez kolejne 5 lat.

- Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać Roche Polska przy transakcji dotyczącej biura firmy w Poznaniu. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru budynku przeprowadziliśmy wspólnie z klientem analizę rynku i różnych scenariuszy, w wyniku której Malta Office Park okazała się dla naszego klienta najlepszym wyborem – zaznaczyli Paweł Skałba oraz Paweł Proński, odpowiedzialni za transakcję z ramienia Colliers.

- Współpraca ze światowej klasy partnerem, jakim jest Roche Polska, to wielka przyjemność ale też wielkie wyzwanie. Niezwykle cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy sprostać najwyższym wymaganiom – powiedziała odpowiedzialna za umowę Agnieszka Gola, Leasing Office Manager EPP.

Sylwia Piechnik Head of Office Leasing EPP dodaje „Jesteśmy dumni, że w naszych projektach lokowane są odziały firm o tak istotnym, międzynarodowym znaczeniu. Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche jest tego najlepszym przykładem. Działanie w Malta Office Park ośrodka, który wspiera pracę dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie, świadczy nie tylko o jakości naszego projektu, ale potwierdza pozycję i atrakcyjność Poznania, jako miasta oferującego firmom potencjał pracowniczy i wynikające z niego możliwości rozwojowe”.