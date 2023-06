Operator biur serwisowanych OmniOffice dołącza do grona najemców Grzybowska Park. Budynek wzbogaca tym samym swoją ofertę o elastyczne powierzchnie biurowe.

Spółka podpisała umowę najmu całego 4. piętra (1400 mkw.).

Właścicielem biurowca zlokalizowanego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie jest fundusz Deka Immobilien.

W transakcji po stronie wynajmującego doradzała firma Savills.

OmniOffice to centrum biznesowe, które powstało w celu zapewnienia najwyższej jakości środowiska pracy dla przedsiębiorstw oraz instytucji. W swojej ofercie firma zapewnia możliwość wynajęcia gotowych do pracy gabinetów biurowych (biura serwisowane) wraz z obsługą recepcyjną, a także sal konferencyjnych, pojedynczych stanowisk pracy czy wirtualnych biur na elastycznych zasadach. OmniOffice działa na rynku od 2013 roku. Placówka w Grzybowska Park to szósta lokalizacja operatora na terenie Warszawy.

Grzybowska Park to budynek, który wyróżnia się na biurowej mapie Warszawy swoją lokalizacją i kameralnym, charakterem. Proekologiczne rozwiązania, własny ogród oraz ponadczasowa architektura sprawiły, że zdecydowaliśmy się by to właśnie ten budynek, stał się nową siedzibą dla biur serwisowanych OmniOffice. Dostrzegamy potencjał do dalszego rozwoju rynku powierzchni elastycznych i chcemy zaoferować naszym obecnym i przyszłym klientom kolejną lokalizację – mówi Piotr Woźny, prezes zarządu, OmniOffice.

Najemcy, którzy zdecydują się na ofertę OmniOffice w Grzybowska Park, będą mieli dostęp do wszystkich funkcji obiektu. Oprócz biur, strefy relaksu i przestrzeni kawiarnianych nieruchomość dysponuje parkingiem podziemnym, a miłośnicy dwóch kółek znajdą w nim stojaki rowerowe, punkt do samodzielnego serwisu jednośladów, a także prysznice i przebieralnie. W przerwie od codziennych biurowych obowiązków pracownicy będą mogli również skorzystać z prywatnego ogrodu.

Grzybowska Park to nie tylko budynek, a prawdziwe połączenie świata biznesu tętniącego w samym sercu Warszawy oraz harmonii i odpoczynku, które daje nam otoczenie zieleni i pięknego parku tuż obok. Nieruchomość cieszy się zainteresowaniem najemców i jest siedzibą prestiżowych firm. Cieszymy się, że do grona najemców dołączy teraz operator biur serwisowanych. Jestem przekonana, że również klienci OmniOffice docenią zalety tej lokalizacji, a usługi świadczone przez nowego najemcę będą stanowić dodatkowe udogodnienie dla obecnych najemców budynku – mówi Lidia Malec, dyrektorka w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills.

