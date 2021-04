GTC inwestuje ponad 160 mln euro w biura

Deweloper zainwestował 160 milionów euro w zakup dwóch biurowców - Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Obydwa budynki oferują powierzchnię biurową klasy A i są zajmowane przez najemców z ratingiem na poziomie AAA. Posiadają też certyfikaty LEED Gold. Zakup to wynik realizacji strategii odświeżania portfela GTC o nowocześniejsze budynki biurowe znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także polityki inwestowania w projekty spełniające standardy przyjazne środowisku.

Po zakupie biurowca Vácci Green D, GTC kontynuuje dobrą passę w pozyskiwaniu nowych inwestycji i kupuje dwa aktywa w Budapeszcie. Nowe aktywa dopełniają istniejące portfolio nowoczesnych, ekologicznych budynków biurowych znajdujących się w stolicy Węgier, potwierdzając zaangażowanie firmy w zarządzanie wysokiej jakości zielonymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Budynki znajdują się nad brzegiem Dunaju w południowej części Budy. Jeden z najnowocześniejszych biurowców na Węgrzech, Ericsson Headquarters to 21 100 m kw. nowoczesnej powierzchni użytkowej klasy A, oferującej wysokie standardy wykończeni wnętrz i rozwiązań technicznych dla obiektów biurowych z laboratorium, kantyną i 500 podziemnymi miejscami parkingowymi. Ten w pełni wynajęty budynek jest siedzibą jednego z największych centrów badawczo-rozwojowych szwedzkiej firmy. Posiada też certyfikat LEED Gold, potwierdzający proekologiczne rozwiązania zastosowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb najemców.

Z kolei biurowiec Siemens Evosoft Headquarters to najnowszy projekt węgierskiego dewelopera, firmy WING. Budynek został oddany do użytku pod koniec 2020 roku. Oferuje 20 700 mkw. przestrzeni biurowej, wykorzystywanej do celów badawczo-rozwojowych, która zapewnia pracownikom środowisko pracy w duchu zrównoważonego rozwoju na miarę XXI wieku. Obiekt jest w pełni wynajęty i posiada certyfikat LEED na poziomie Gold. Nowe biurowce potwierdzają konsekwentnie realizowaną politykę GTC, zakładającą inwestowanie w projekty, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe, społeczne, a także wytyczne związane z ładem korporacyjnym Grupy.

1

2