GTC podsumowuje jeden z najbardziej dynamicznych okresów w swojej historii

Rok 2021 był jednym z najbardziej dynamicznych w historii grupy. – Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. FFO wyniosło 74 mln euro, a EPRA NTA wzrosła do 1,3 mld euro. Rozpoczęliśmy nowe projekty i nabyliśmy działki, aby spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie – wylicza Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

W 2021 r. GTC zakupiło nieruchomości za 339 mln euro. Inwestycje w projekty w budowie wyniosły 51,5 mln euro.

GTC wynajęło i przedłużyło umowy na 180 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej. Wskaźnik wynajęcia wyniósł 90 proc. na dzień 31 grudnia 2021 r. Dla porównania rok wcześniej było to 91 proc.

Liczba klientów w obiektach handlowych GTC wciąż pozostaje poniżej poziomów sprzed wybuchu pandemii covid-19 - 74 proc. w czwartym kwartale 2021 w porównaniu do 2019 r. Jednak obroty szybko rosną - 95 proc. wobec 2019 r.

– Przeprowadziliśmy dużą sprzedaż nieruchomości, kupowaliśmy aktywa generujące przychody, przenosząc nasz portfel do krajów o wyższym ratingu, budowaliśmy nowe obiekty, wynajmowaliśmy powierzchnię handlową i biurową, po raz pierwszy wyemitowaliśmy euroobligacje, jak również podwyższyliśmy kapitał zakładowy. Wszystko to udało się osiągnąć w trakcie pandemii covid-19. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – FFO wyniosło 74 mln euro, a EPRA NTA wzrosła do 1,3 mld euro. Rozpoczęliśmy nowe projekty i nabyliśmy działki, aby spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

Dobre ratingi GTC

Pod koniec 2020 roku GTC podjęło decyzję o zmianie struktury finansowania, w efekcie czego najbardziej renomowane światowe agencje ratingowe Fitch i Moody's przeprowadziły wnikliwą analizę grupy, ustalając rating BBB– (Fitch) z perspektywą stabilną oraz Ba1 z perspektywą pozytywną (Moody's).

– Pozwoliło nam to uzyskać finansowanie na międzynarodowym rynku obligacji i zbliżyć się do największych inwestorów w obszarze niezabezpieczonych papierów dłużnych. Zadebiutowaliśmy emisją euroobligacji o wartości 500 mln euro, która pozwoliła nam spłacić około 50 proc. naszego zabezpieczonego zadłużenia. Bardzo szybki wzrost w 2021 roku spowodował krótkoterminowy skok wskaźnika LTV, który udało się sprowadzić do poziomu 42 proc. na skutek sprzedaży nieruchomości w Serbii i bardzo udanego podwyższenia kapitału pod koniec 2021 r. Ponadto uzyskaliśmy nasz pierwszy kredyt odnawialny w wysokości 75 mln euro na potrzeby zabezpieczenia płynności. Nasze średnie oprocentowanie było bardzo niskie – na poziomie 2,16 proc. Wydłużyliśmy też zapadalność długu do ponad 5 lat, zapewniając naszym akcjonariuszom znacznie bezpieczniejszą propozycję inwestycyjną – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek zarządu.

Przychody z wynajmu i usług GTC

Przychody z wynajmu i usług wzrosły do 172 mln euro w 2021 r. w porównaniu do 160 mln euro w 2020 r. Odnotowano wzrost przychodów z wynajmu o 15 mln euro w związku z nabyciem nowych nieruchomości generujących dochód i ukończeniem budynków Green Heart, Advance Business Center i Matrix. Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu o 3 mln euro po sprzedaży Spiral w IV kw. 2020 r.

Marża poszła w górę

Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła do 128 mln euro w 2021 r. w porównaniu do 119 mln euro w 2020 r. Stało się to głównie w wyniku wzrostu przychodów z wynajmu po nabyciu i ukończeniu budowy nowych nieruchomości, częściowo skompensowany utratą przychodów z wynajmu i usług po sprzedaży biurowca Spiral.

Koszty administracyjne też w górę

Koszty administracyjne (bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego) wzrosły do 14 mln euro z 12 mln euro w 2020 r., głównie ze względu na wzrost kosztów wynagrodzeń o 0,6 mln euro oraz wydatków na obsługę prawno-podatkową, IT i usługi doradcze o 0,4 mln euro.

W wyniku wyceny rynkowej programu motywacyjnego utworzono rezerwę na płatności w formie akcji własnych w wysokości 0,4 mln euro za rok kończący się 31 grudnia 2021 r., w porównaniu do rozpoznania kosztów z tego tytułu w kwocie 0,5 mln euro za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.

Straty, oprocentowanie i podatki

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła 13 mln euro wobec 143 mln euro w 2020 r. Wynika to głównie z nakładów inwestycyjnych w istniejące nieruchomości, skompensowanej częściowo zyskiem z aktualizacji wyceny aktywów nabytych na Węgrzech.

Średnie oprocentowanie wyniosło 2,16 proc. dzięki refinansowaniu kredytów, emisji obligacji oraz strategii hedgingowej. Koszty finansowe netto wyniosły 43 mln euro, głównie ze względu na jednorazowe koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytów w wysokości 5 mln euro (płatności gotówkowe) oraz zwolnieniem odpowiadających im odroczonych kosztów pozyskania finansowania w wysokości 2,5 mln euro (bezgotówkowe).

Podatek wyniósł 14 mln euro w porównaniu do 5 mln euro zysku z podatku w 2020 r. Na podatek składa się 8 mln euro bieżących zobowiązań podatkowych oraz 6 mln euro podatku odroczonego.

EBITDA, FFO I EPRA NTA

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 113 mln euro (105 mln euro w 2020 r.), a zysk netto – 43 mln euro w 2021 r. (71 mln euro straty w 2020 r.). Wiąże się to głównie z mocnymi wynikami operacyjnymi, rozpoznaniem straty z tytułu aktualizacji wartości aktywów niższej o 130 mln euro, co zostało częściowo skompensowane przez wzrost kosz kosztów finansowania o 8 mln euro i rozpoznanie podatku w wysokości 14 mln euro.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) zanotowały wzrost do 74 mln euro w porównaniu do 66 mln euro w 2020 r., przy FFO I na akcję w wysokości 0,15 euro. EPRA NTA wyniosła 1.272 mln euro w porównaniu do 1.112 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zadłużenie wyniosło 1.443 mln euro w porównaniu do 1.259 mln euro na dzień 31 grudnia 2020 r. Wzrost wynika głównie z emisji obligacji w kwocie 552 mln euro, zaciągnięcia nowych kredytów na zakup nieruchomości na Węgrzech w wysokości 132 mln euro, refinansowania bieżących kredytów na kwotę 39 mln euro oraz ciągnienia kredytów na projekty w budowie w wysokości 37 mln euro. Został częściowo skompensowany spłatą zaciągniętych kredytów w wysokości 565 mln euro, w połączeniu z wykupem obligacji w kwocie 20 mln euro oraz reklasyfikacją kredytów związanych ze sprzedażą biurowców w Serbii na zobowiązania z tytułu aktywów przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 142 mln euro.

Zapadalność długu i saldo środków

Średnia zapadalność długu wyniosła 5,23 lat, a średnie oprocentowanie wyniosło 2,16 proc. w skali roku (nie obejmuje kredytów na aktywa przeznaczone do sprzedaży). Po podwyższeniu kapitału i sprzedaży nieruchomości w Serbii LTV jest na poziomie 42,0 proc. (45,2 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Saldo środków pieniężnych wyniosło 97 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r. Wysokość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie to 87,5 mln euro, a środków pieniężnych związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży na rachunkach bankowych – 9 mln euro. Podwyższenie kapitału (120 mln euro bez kosztów emisji) i wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Serbii (134,3 mln euro przed opodatkowaniem) znacznie zwiększą saldo środków pieniężnych w marcu 2022 r.

Zmiany w portfelu GTC w 2021 r.

W 2021 r. GTC zakupiło nieruchomości za 339 mln euro. Inwestycje w projekty w budowie wyniosły 51,5 mln euro w 2021 r. (39,4 mln euro w 2020 r.). Dzięki wieloletnim relacjom oraz wysokiej jakości obiektom wynajęto i przedłużono umowy na 180 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej . Wskaźnik wynajęcia wyniósł 90 proc. na dzień 31 grudnia 2021 r. (91 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Liczba klientów w obiektach handlowych wciąż pozostaje poniżej poziomów sprzed wybuchu pandemii covid-19 (74 proc. w IV kw. 2021 w porównaniu do 2019 r.), ale obroty szybko rosną (95 proc. w IV kw. 2021 r. w porównaniu do 2019 r.). W kwietniu 2021 r. grupa rozpoczęła budowę GTC X. Sprzedaż serbskiego portfela biurowego zakończono w styczniu 2022 r. Obecnie 88 proc. nieruchomości posiada zielone certyfikaty.