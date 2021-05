GTC podsumowuje pierwszy kwartał

Marża brutto z wynajmu w obiektach GTC wyniosła 27 mln euro (30 mln euro w I kw. 2020 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w I kw. 2021 r. w wysokości 2,4 mln euro (4,5 mln euro w porównaniu do poziomu przed pandemią COVID-19 z I kw. 2019 r.)

Zysk z działalności operacyjnej: 15 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (13 mln euro w I kw. 2020 r.)

Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 254 mln euro na dzień 31 marca 2021 r.

- Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. mkw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. mkw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty budynki biurowe klasy A w Budapeszcie, nabywając Vaci Green D, Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Budynki są w pełni wynajęte renomowanym najemcom i znacznie zwiększą nasz roczny dochód operacyjny netto (NOI). Nabyte obiekty uzupełniają i rozszerzają nasz portfel ekologicznych biurowców znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej i stanowią element naszej strategii zakładającej większą koncentrację na działalności w Polsce i Budapeszcie. Transakcje zostały sfinansowane środkami własnymi, finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 r. – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

- Poza pozyskiwaniem nowych obiektów, przygotowywaliśmy GTC do zmiany struktury finansowania i przejścia z pojedynczych kredytów bankowych przeznaczonych na poszczególne inwestycje na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Chcielibyśmy wykorzystać płynny rynek obligacji do zapewnienia firmie bardziej elastycznych i łatwiejszych w zastosowaniu instrumentu finansowego, podobnie do innych podmiotów działających w regionie, które w ostatnim czasie z powodzeniem korzystały z rynku euroobligacji. Naszym celem jest emisja euroobligacji jeszcze przed wakacjami – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.