GTC prezentuje mocny bilans na koniec 2019 r.

Spółka GTC podsumowała 2019 rok, w którym roczne przychody z czynszu wzrosły o 12 proc. do 145 mln euro, marża brutto z wynajmu wzrosła o 15 proc. do 128 mln euro, a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13 procentowy wzrost do 73 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 75 mln euro, zysk na akcję wyniósł 0,15 euro.

GTC podsumowuje dobre wskaźniki finansowe: wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 44 proc. (45 proc. na dzień 31 grudnia 2018 r.). Średnia ważona stopa procentowa jest na historycznie niskim poziomie 2,6 proc. (2,7 proc. na dzień 31 grudnia 2018 r.)

Wskaźnik wynajęcia znalazł się na wysokim poziomie 95 proc. o 236 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni (188,7 tys. m kw. w 2018 r.)

Ukończenie powierzchnie biurowe i handlowe: w tym Green Heart (N1 i N2) w Belgradzie, Matrix A w Zagrzebiu, Advance Business Centre I w Sofii, Ada Mall w Belgradzie. Sprzedaż GTC White House i Neptun Office Center oraz rozpoczęcie budowy i pełne wynajęcie biurowca Pillar, obiektu klasy A o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie. 4 budynki biurowe są w budowie, które po ukończeniu i stabilizacji przyniosą przychody z czynszu w wysokości 12,2 mln euro.

– Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez dobrze zarządzaną strukturę kapitałową, przyczyniając się do wzrostu FFO o 14% do poziomu 70 mln euro – skomentował Thomas Kurzmann, prezes GTC.

– Wierzymy, że w stolicach regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest jeszcze dużo przestrzeni na wzrost wartości obiektów biurowych i wybranych obiektów handlowych. W ostatnim czasie sytuacja stała się jednak bardzo niestabilna i wymagająca. Uważnie przyglądamy się rynkom. Dzięki stabilnemu bilansowi i doświadczonemu zespołowi zarządzającemu jesteśmy gotowi podjąć wszelkie kroki pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych – dodał prezes GTC.

Grupa GTC jest właścicielem i zarządcą 46 budynków komercyjnych oferujących blisko 746 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii.