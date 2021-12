GTC wychodzi naprzeciw najemcom biurowców. Nowa aplikacja Welcome GTC zwiększy komfort w miejscach pracy

Z aplikacji mogą już korzystać pracownicy kilku najbardziej rozpoznawalnych biurowców GTC w Polsce – warszawskiego Aeropark Business Centre, Globis Poznań i University Business Park w Łodzi.

Docelowo, GTC planuje udostępnić aplikację „Welcome GTC” we wszystkich swoich nieruchomościach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Aplikacja „Welcome GTC” została stworzona przez programistów Space OS. Przekształca zwykłe biuro w dynamiczne środowisko pracy, ułatwiając zaspokojenie zmieniających się potrzeb najemców i zwiększając bezpieczeństwo korzystania z przestrzeni biurowej. Dzięki niej użytkownicy wybranych biur GTC mogą rezerwować sale konferencyjne, zdobywać najświeższe informacje dotyczące oferty gastronomicznej lub handlowej w okolicy budynku, zamawiać posiłki na wynos z lokalnych restauracji lub – w razie potrzeby – zgłaszać problemy techniczne. Obecnie, rozwiązanie „Welcome GTC” jest dostępne dla pracowników trzech budynków biurowych w Polsce: warszawskiego Aeropark Business Centre, Globis Poznań i University Business Park w Łodzi. Firma planuje rozszerzyć dostępność aplikacji na wszystkie swoje nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Od początku pandemii jeszcze mocniej skupiamy się na wzmacnianiu relacji z najemcami, stawiając na pierwszym miejscu ich bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i komfort, a także starając się jak najlepiej odpowiadać na ich zmieniające się potrzeby. Uruchomienie aplikacji „Welcome GTC” to kolejny krok w realizacji tych założeń, zachęcający do korzystania z szerokiej oferty udogodnień w naszych budynkach. Wprowadzenie tego innowacyjnego, łatwego w użyciu rozwiązania to tylko jeden z elementów naszej długofalowej strategii budowania społeczności. Chcemy, aby nasi najemcy, jak również ich pracownicy, partnerzy biznesowi i goście, czuli się w biurowcach GTC jak w domu. Dlatego też wybraliśmy zapraszające „Welcome GTC” jako nazwę aplikacji – skomentowała Karolina Kucharczyk, Regional Property Management Director GTC w Polsce.

GTC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najemcom jak najlepsze doświadczenia w korzystaniu z środowiska biurowego. Uruchomienie aplikacji „Welcome GTC” jest kolejnym etapem w realizacji tej wizji. Firma planuje systematycznie rozwijać kolejne elementy aplikacji oraz integrować ją z ofertą usług dla najemców.