GTC zamknął rok z bardzo wysokim poziomem wynajmu swoich biurowców w Warszawie. Szczególnie istotną dla doskonałego wyniku GTC okazała się obfitująca w kontrakty końcówka roku.

Firma podpisała umowy najmu powierzchni biurowych z warszawskiego portfolio na niespełna 20 000 mkw.

Z tego 34 proc. wszystkich transakcji w stolicy stanowią umowy z nowymi najemcami.

66 proc. to przedłużenia umów.

W ramach warszawskiego portfolio wynajętych zostało ok. 20 000 mkw., z czego niemal 66 proc. to przedłużenia umów, natomiast nowe najmy stanowią 34 proc. zawartych kontraktów. Dzięki atrakcyjnej dla najemców lokalizacji, wysokiemu standardowi budynków i licznym udogodnieniom, poziom wynajmu w kompleksie biurowym Aeropark osiągnął 96 proc., pozostając lub stając się siedzibą dla firm z branż logistycznej, R&D czy lotniczej. Budynek Artico skończył 2022 rok z obłożeniem na poziomie 100 proc.

Budynek Artico.

GTC od wielu lat buduje przyjazne środowisko i zorientowane na najemców nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma wyposaża swoje powierzchnie biurowe i handlowe w nowoczesne rozwiązania, które spełniają surowe wymogi branżowe.

Cieszy mnie, że popyt na oferowane przez nas powierzchnie biurowe w stolicy osiągnął tak wysoki poziom. 35 procent umów renegocjowanych w całym portfolio to dowód na zaufanie najemców do GTC. W Polsce 100 procent naszych budynków posiada certyfikaty, a wszystkie powierzchnie wspólne w budynkach zasilane są zieloną energią. Coraz więcej uwagi poświęcamy ograniczaniu naszego śladu węglowego poprzez wdrażanie innowacji w istniejących obiektach – skomentowała Agnieszka Ciupak, dyrektor wykonawczy w GTC w Polsce.

Aeropark Business Center to kompleks trzech biurowców klasy A – Corius, Nothus, Zephirus – zlokalizowany zaledwie trzy minuty od Lotniska Chopina w Warszawie. Aeropark jest zasilany zieloną energią i spełnia najsurowsze kryteria ekologiczne, potwierdzone certyfikatem LEED. Jeden z budynków – Nothus – niedawno otrzymał najwyższy poziom certyfikatu LEED Platinum, co świadczy o dbałości, z jaką GTC podchodzi do kwestii środowiskowych. Park biurowy cieszy się popularnością wśród renomowanych firm logistycznych. Sąsiaduje też z wieloma hotelami i obiektami konferencyjnymi.

Kompleks wyróżnia się ofertą usług skierowanych specjalnie do najemców. Do ich dyspozycji jest w pełni wyposażona, darmowa siłownia, infrastruktura rowerowa, kantyna i boisko do siatkówki. Na terenie Aeroparku znajduje się punkt Żabki Nano. Jest to innowacyjny koncept wykorzystujący inteligentne rozwiązania i algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu pracownicy i goście kompleksu mogą zrobić w pełni samoobsługowe zakupy. W sezonie wiosenno-letnim z myślą o najemcach GTC organizuje wydarzenia czy poszerza ofertę gastronomiczną o food trucki. Jednocześnie, dzięki licznym zielonym przestrzeniom naokoło budynków, pracownicy Aeroparku mogą odpocząć od codziennego zgiełku.

Artico to 8-piętrowy biurowiec klasy A, położony w centrum biznesowym na warszawskim Mokotowie. Jest doskonale skomunikowany z resztą miasta, dzięki dostępowi do metra oraz linii autobusowych i tramwajowych. Do dyspozycji najemców są 153 miejsca parkingowe oraz 80 rowerowych.

