GTC z ratingiem inwestycyjnym przed emisją zielonych obligacji

Niemiecka agencja ratingowa Scope Ratings przyznała Globe Trade Centre oraz spółce zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt. rating inwestycyjny BBB-/z perspektywą stabilną. Grupa GTC zapowiada emisję „zielonych obligacji” w ramach Bond Funding for Growth Scheme, programu uruchomionego przez Narodowy Bank Węgier. Rating niezabezpieczonego zadłużenia uprzywilejowanego GTC to BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

W swoim uzasadnieniu oceny, agencja podkreśliła wyjątkową pozycję GTC na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, a także fakt, że spółka posiada portfel nieruchomości i planowanych inwestycji o wysokiej jakości.

- Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się e w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności spółki - powiedział Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

- Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni Grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji „zielonych obligacji” w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia - dodał Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

W ocenie agencji Scope na profil ryzyka GTC wpływa silna pozycja rynkowa firmy. GTC jest jedną z największych publicznych spółek nieruchomościowych. Zarządza ponad 715 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Agencja podkreśliła, że portfel nieruchomości komercyjnych GTC obejmuje głównie nowe budynki, których ważony wiek wynosi poniżej 10 lat. Powyższe fakty, w połączeniu z danymi na temat 340 tys. m kw. planowanych inwestycji wspiera silny popyt ze strony klientów i przyciąga bezpiecznych najemców o wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, utrzymując obłożenie na poziomie około 95%.

Agencja ocenia perspektywę ryzyka finansowego GTC jako stabilną. Scope jest zdania, że spółka będzie zwiększać rentowność swojego portfela. Według niemieckiej agencji wpływ pandemii Covid-19 został przez GTC skutecznie zniwelowany dzięki ograniczeniu wydatków kapitałowych i decyzji o wstrzymaniu wypłaty dywidendy.