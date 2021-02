GTC zakończyła proces zielonej certyfikacji portfela budynków

Kolejny budynek należący do GTC został wyróżniony zielonym certyfikatem. Ocenę BREEAM na poziomie “Very Good” otrzymał warszawski biurowiec Artico. Tym samym, firma zakończyła proces zielonej certyfikacji wszystkich budynków w Polsce. Osiągnięcie to jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Łącznie 18 budynków GTC w Polsce potwierdziło swój ekologiczny status, zgodny z wymaganiami BREEAM i LEED. Deweloper jest właścicielem kilkunastu biurowców znajdujących się w największych polskich miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi. Zielone certyfikaty posiadają również dwa centra handlowe, Galeria Jurajska w Częstochowie i Galeria Północna w Warszawie. Jest to duże osiągnięcie, gdyż niewiele obiektów handlowych w Polsce spełnia niezbędne wymagania. Otrzymanie certyfikatów przez wszystkie obiekty GTC w kraju jest dowodem na to, z jaką pieczołowitością firma dba o dobrostan swoich najemców.

- Jestem dumny, że zakończyliśmy proces certyfikacji wszystkich naszych budynków w Polsce. Jako odpowiedzialny społecznie inwestor dbamy o środowisko i stale inwestujemy w proekologiczne rozwiązania. Naszą uwagę koncentrujemy na zapewnieniu wysokiego poziomu wellbeing naszych najemców. Tworzymy miejsca, w których ludzie czują się dobrze, bezpiecznie i mogą efektywnie pracować – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Artico to 8-piętrowy biurowiec klasy A, oferujący 7 600 m kw. powierzchni biurowej. Do dyspozycji najemców są 153 miejsca parkingowe oraz 80 rowerowych. Budynek znajduje się w centrum biznesowym na warszawskim Mokotowie. Jest doskonale skomunikowany z resztą miasta dzięki dostępowi do metra oraz linii autobusowych i tramwajowych. Głównym najemcą Artico jest CBRE Corporate Outsourcing.

Certyfikaty LEED i BREEAM są jednymi z najbardziej znanych systemów oceny nieruchomości, które promują ekologiczne oraz wydajne rozwiązania dla budynków komercyjnych. Powstały one z myślą o ekologii i ochronie środowiska.