GTC zmienia się dla inwestorów

GTC uchwala nowy statut, zapewniając akcjonariuszom mniejszościowym większą przejrzystość w celu zwiększenia ich zaufania do działań spółki.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Globe Trade Centre S.A. zatwierdzone zostały zmiany w statucie spółki.

Zmiany zapewnią akcjonariuszom mniejszościowym większą przejrzystość w celu zwiększenia ich zaufania do działalności spółki.

Wprowadzono istotne zmiany w zakresie zapisów dotyczących niezależnych członków rady nadzorczej.

W wyniku dialogu z przedstawicielami akcjonariuszy mniejszościowych oraz w odpowiedzi na oczekiwania rynku, do statutu spółki wprowadzono szereg rozwiązań zwiększających przejrzystość procesu podejmowania decyzji przez zarząd, przez co znacznie rozszerzone zostały uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych, a statut został dostosowany do aktualnego otoczenia prawnego.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cieszymy się, że nasze działania mogą być bardziej przejrzyste dla akcjonariuszy mniejszościowych. Wierzymy, że zatwierdzone zmiany w statucie zwiększą zainteresowanie akcjonariuszy mniejszościowych działalnością spółki i zachęcą ich do aktywnego udziału w określaniu kierunku, w którym będzie ona podążać – mówi Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

Wprowadzono istotne zmiany w zakresie zapisów dotyczących niezależnych członków rady nadzorczej. W statucie znalazło się odesłanie do aktualnych kryteriów niezależności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymóg, aby co najmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniało te kryteria.

Zmian dokonano także w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Zamiast autonomicznej definicji transakcji z podmiotami powiązanymi w statucie wprowadzono odesłanie do definicji zawartej w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Portfel GTC

Obecnie GTC aktywnie zarządza portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składa się 45 budynków komercyjnych oferujących ok. 763 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Węgrzech, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii.

Ponadto Grupa realizuje 460 tys. m kw. powierzchni komercyjnej w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej, z których ponad 51 tys. m kw. są w trakcie budowy.