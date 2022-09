Warszawska Hala Koszyki to nowoczesne i wygodne przestrzenie biurowe, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem firm. Kolejną, która zaufała Globalworth – właścicielowi i zarządcy Koszyków – jest spółka produkująca systemu komputerowe. W efekcie zawartej umowy wynajmujący zajmie 635 mkw. przestrzeni biurowej przy ul. Koszykowej.

Hala Koszyki wciąż pozostaje najpopularniejszym food hallem i ulubionym miejscem spotkań mieszkańców Warszawy, których przyciąga znakomitą kuchnią i niepowtarzalną atmosferą.



Nowy najemca Koszyków do tej pory prowadził działalność korzystając z przestrzeni coworkingowej. Wybór wspomnianej lokalizacji na swoje pierwsze standardowe biuro z pewnością dobrze wpłynie na markę, ale też potwierdza atrakcyjność i konkurencyjność Hali. Nowoczesne rozwiązania biurowe, oryginalny wystrój i dogodna lokalizacja, to atuty, które przyciągają najlepszych specjalistów. Jestem przekonana, że nowe biuro sprosta wymaganiom naszego najemcy i zapewni mu doskonałe warunki do dalszego rozwoju- mówi Agnieszka Głuchowska, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.