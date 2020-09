Hałas w biurach boleśnie obniża efektywność

Dzisiaj, wraz z powrotami do szkół i nową falą pandemii, problem hałasu w pracy staje się palący. Z racji na dużą liczbę telekonferencji, wiele z nich musi odbywać się na open space. To powoduje, że miejsca dostosowane pierwotnie do pracy w ciszy nie spełniają swojej roli. Efektem jest stres i problemy z koncentracją u pracowników.

- Biura open space są często tak projektowane, jakby pracownicy mieli wykonywać tam tylko ciche zadania. Są zbyt mało wygłuszone – dominują twarde powierzchnie jak żelbet czy szkło. Hałas odbija się od sufitów i ścian, omija tapicerowane ścianki i rozchodzi się po całej przestrzeni open space. Chcąc zwiększyć elastyczność biura, w pierwszym rzędzie warto wziąć pod lupę właśnie te przestrzenie – mówi Magda Szubert, ekspert w zakresie komfortu akustycznego w biurze z firmy Ecophon.

Czy nowe biura radzą sobie lepiej

Raport Leesman Index* „The Workplace Experience Revolution” został w całości poświęcony zbadaniu, jak nowe biura odpowiadają na potrzeby pracowników. Przeanalizowano 533 organizacje, od Azji, przez USA, po Europę, zatrudniające łącznie 84,2 tysiące osób.

Badacze zaobserwowali, że relacja między open space a układem gabinetowym w nowych biurach nie sprzyja indywidualnej potrzebie koncentracji wśród pracowników. Zaskoczeniem był fakt, że spośród nowych biur tylko 41% miejsc pracy odnotowało pozytywny wskaźnik efektywności - Leesman Lmi – na poziomie ponad 70 punktów. Kolejne 40% znalazło się w grupie aspirującej, do której kwalifikują się firmy dobrze wspierające pracę w skupieniu, ale nie stymulujące pracy zespołowej – Leesman Lmi 60-69,9.

- Wydawać by się mogło, że nowoczesne przestrzenie, które oferują różnorodne miejsca pracy, jak strefy spotkań i chill-out, kanapy, ciche pokoje czy budki telefoniczne, podniosą ogólną efektywność – komentuje Magda Szubert z Ecophon. - Takie stanowiska świetnie sprawdzają się dla osób mających bardzo zróżnicowane obowiązki, które w większości organizacji, wbrew pozorom, nie stanowią przewagi w firmie. Większość ludzi ma jednak ograniczony zakres zadań i potrzebuje po prostu cichych miejsc do pracy. Stąd brak radykalnej poprawy w produktywności firm po przeprowadzkach do nowoczesnych, modnych budynków. Być może stąd też niechęć wielu osób do powrotu do biur w aktualnej sytuacji – w domu mogą się łatwiej skoncentrować.

