Hanza Tower w Szczecinie. Jeszcze w tym roku uroczyste otwarcie

Najwyższy budynek mieszkalno-biurowo-komercyjny w Szczecinie, Hanza Tower został ukończony i czeka na pozwolenie na użytkowanie. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. Obiekt jest częściowo skomercjalizowany. Przestrzenie biurowe znajdują się na piętrach: od drugiego do piątego. To powierzchnie od 113 do 149 mkw. i większe – ok. 630 mkw.

Lokale na parterze zostały zaprojektowane tak, by były dostępne dla klientów z ulicy. Na trzech piętrach podziemnych usytuowany jest parking na 403 samochody i 120 rowerów.

Zakończono prace budowlane na budowie Hanza Tower. Nadszedł czas na odbiory: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Hanza Tower to 27 kondygnacji naziemnych, blisko 500 luksusowych apartamentów, 3 tys. metrów kw. biur, 6 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej i 3 kondygnacje garażowe. 1 tys. mkw. zajmuje w budynku Fitness & SPA, które jest centralnym punktem pierwszego piętra budynku. Jest tu basen ze świetlikiem i towarzyszący mu kompleks saun do użytku mieszkańców Hanza Tower. Na ostatniej kondygnacji, na wysokości 100 metrów, jest taras widokowy. Budynek obsługuje 12 wind osobowych i 1 winda samochodowa.

Do kupienia zostały już ostatnie apartamenty o dużych metrażach, od ok. 80 do 221 m kw., znajdujące się na najwyższych piętrach budynku, skąd roztacza się piękny widok na panoramę miasta. Przestrzenie biurowe znajdują się na piętrach od drugiego do piątego: powierzchnie od 113 do 149 mkw. i większe – ok. 630 m kw., które można dowolnie przekształcać, łączyć lub dzielić według potrzeb.

– Obiekt jest częściowo skomercjalizowany, ale zostały jeszcze atrakcyjne lokale, jak na przykład te nadające się na salon samochodowy na drugim i trzecim piętrze. Mają po 800 mkw. i w każdym znajduje się winda samochodowa. Albo idealny na przychodnię lekarską, znajdujący się na pierwszym piętrze, lokal o powierzchni prawie 344 mkw. Mamy nawet projekt aranżacji małej przychodni. Lokal na pierwszym piętrze o powierzchni prawie 530 mkw., ma wydzielone zaplecze kuchenne, szatnie – będzie odpowiedni na lokal gastronomiczny – mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction.

Lokale dostępne z ulicy

Lokale na parterze zostały zaprojektowane tak, by były dostępne dla klientów z ulicy. Na trzech piętrach podziemnych usytuowany jest parking na 403 samochody i 120 rowerów. Budynek Hanza Tower jest doskonale skomunikowany z pozostałymi dzielnicami Szczecina. Można tu dogodnie dojechać środkami komunikacji miejskiej z każdej strony miasta.

– Jeszcze w tym roku planujemy uroczyste otwarcie budynku – kończy Małgorzata Ostrowska.