Harmony Office Center – biuro do jakiego chce się wrócić z home office

Harmony Office Center II to jeden z nielicznych kompleksów biurowych znajdujących się w pobliżu warszawskiego parku miejskiego Pole Mokotowskie. Dzięki połączeniu dostępu do naturalnej zieleni z bliskością centrum stolicy, to również przykład lokalizacji biurowej, która może zyskać na popularności, w momencie powrotu pracowników do pracy stacjonarnej.

W Warszawie, gdzie znajduje się najwięcej nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce, Pole Mokotowskie jest jednym z najbardziej zielonych punktów w pobliżu Śródmieścia. Popularny park miejski i jego najbliższa okolica nie jest typową lokalizacją biznesową. Znajdujący się w jego pobliżu kompleks Harmony Office Center II zapewnia kontakt z naturą podczas drogi do pracy czy przerwy na lunch, stanowiąc zieloną enklawę w centrum miasta. Również w obrębie samego obiektu zadbano o dużą ilość naturalnej zieleni, co zdecydowanie wyróżnia go na tle większości kompleksów biurowych w stolicy.



„Doświadczenia płynące z pandemii nie pozostają bez wpływu na potrzeby pracowników i to jak wszyscy zaczęliśmy postrzegać nasze wymarzone miejsce pracy. Pracodawcy będą się starać wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Pracownicy biurowi chcą mieć zapewnione komfortowe warunki do pracy, więc jeśli ma się to wiązać z podróżą do biura, to chcą móc pracować blisko domu i zieleni” – mówi Tomasz Doktór, dyrektor w funduszu inwestycyjnym Catalyst Capital zarządzającym aktywami w sektorze nieruchomości, w tym nieruchomościami biurowymi.



Z badania What Workers Want przeprowadzonego przez firmę doradczą Savills w 2019 roku wynika, że najwyższe zadowolenie wykazywali pracownicy, których biura znajdowały się w centrach miast. Co drugi ankietowany jako idealną lokalizację wskazał centrum, a 67% osób pracujących w środku miasta zadeklarowała, że jest szczęśliwa. Można zakładać, że w wyniku pandemii, pracownicy będą chcieli pogodzić pracę blisko centrum z możliwością unikanie dużych skupisk ludzi, a dodatkowo jeszcze wyżej zaczną cenić bliskość terenów zielonych.

Park Pole Mokotowskie w Warszawie, fot. Shutterstock

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl