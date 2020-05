HB Reavis sfinansuje przebudowę układu drogowego w rejonie Starych Powązek

Zgodnie z umową, deweloper ma jednocześnie do końca października przyszłego roku przebudować układ drogowy ulicy Powązkowskiej na odcinku Tatarska – Burakowska. Szacowana wartość prac to 4,8 mln złotych. Zostaną one w całości sfinansowane ze środków prywatnych - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Szczegółowy projekt jest w trakcie opracowywania.