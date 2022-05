Heimstaden przeprowadzi się do Placu Unii

Firma doceniła przede wszystkim proekologiczne rozwiązania, jakie zapewnia warszawski obiekt.

Heimstaden zdecydowało się otworzyć swoją siedzibę w Placu Unii na powierzchni niemal 1000 mkw.

Na decyzję o otwarciu siedziby Heimstaden w Placu Unii miała wpływ także lokalizacja oraz liczne udogodnienia i usługi dostępne dla najemców.

Wielofunkcyjny obiekt zapewnia pracownikom liczne rozwiązania bezpośrednio wpływające na ich codzienny komfort pracy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Bardzo cieszymy się, że możemy dołączyć do grona najemców Placu Unii. Nasz polski oddział Heimstaden prężnie się rozwija, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do większego biura. Na wybór Placu Unii miało wpływ kilka czynników np. świetna lokalizacja z dogodnym dojazdem na pograniczu Centrum i Mokotowa. Równie kluczowe były dla nas kwestie środowiskowe, które są ważne dla właściciela budynku. Heimstaden w swojej działalności również stawia na zrównoważony rozwój i proekologiczne rozwiązania – mówi Przemysław Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden.

– To dla nas bardzo istotne, że firma Heimstaden zdecydowała się na prowadzenie swojej polskiej siedziby w Placu Unii. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by lokalizacja w Placu Unii sprzyjała rozwojowi firmy, a także by wszyscy pracownicy czuli się komfortowo w budynku. Nasz biurowiec zapewnia liczne udogodnienia dla najemców w myśl idei work-life blending. Plac Unii gwarantuje pełne zaplecze dla osób preferujących ekologiczne formy transportu do pracy, w tym bardzo dobrze wyposażoną szatnię rowerową. Regularnie organizujemy też liczne akcje specjalne dedykowane wyłącznie pracownikom, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Natomiast po pracy wszyscy mogą skorzystać z kompleksowej oferty 2‑poziomowego pasażu handlowo-usługowego, co realnie wpływa na oszczędność czasu – dodaje Aneta Rusiniak, Director Investment Management Invesco Real Estate.

Przy wyborze nowej lokalizacji firmie Heimstaden doradzały SkyWest oraz Studio A+KA. Invesco Real Estate w transakcji reprezentowała firma Colliers.