Heineken Global Shared Services wchodzi do biurowca Globalworth w Krakowie

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Colliers. Jej eksperci wspierają klienta także w procesie aranżacji i przygotowania biura w nowej lokalizacji.

Podium Park A to pierwszy z trzech budynków wchodzących w skład kompleksu biurowego Podium Park, zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 43a w Krakowie.

Jego właścicielem i zarządcą jest Globalworth - czołowy inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej.

11-kondygnacyjny budynek, do którego już w II kw. 2022 r. wprowadzi się HEINEKEN Global Shared Services, oferuje prawie 18 700 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i 1195 mkw. powierzchni usługowej. Do obiektu przynależą 270 miejsca parkingowe, a także 13 stanowisk z możliwością ładowania samochodów elektrycznych. Biurowiec należy do najbardziej ekologicznych i nowoczesnych w kraju, o czym świadczy m.in. certyfikat BREEAM na najwyższym możliwym poziomie – Oustanding. Budynek oferuje liczne udogodnienia, m.in. infrastrukturę dla rowerzystów w postaci 120 miejsc postojowych, szafek i pryszniców. Obiekt wyróżnia również duża ilość zieleni – na terenie kompleksu do dyspozycji najemców są dziedzińce i tarasy z bogatą roślinnością i strefami relaksu, o łącznej powierzchni blisko 4 000 mkw.

- Z radością witamy HEINEKEN w Podium Park – firmę, która podobnie jak Globalworth, w kwestii jakości nie uznaje kompromisów. Nasz biurowiec od samego początku przyciąga marki stawiające na innowacyjność, ekologiczność i najwyższej klasy powierzchnie. Najemcy bardzo to cenią, co znajduje odzwierciedlenie w sukcesie komercyjnym całej inwestycji – budynek A jest w 100% wynajęty, a najnowszy, oddany zaledwie pół roku temu budynek B już w ponad 80% – mówi Julie Archambault, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

HEINEKEN Global Shared Services to integralna część spółki HEINEKEN, obecna w Krakowie od 2012 roku i ciągle poszerzająca zakres swojej działalności. Odpowiada między innymi za kwestie finansów i księgowości, a także usług informatycznych, audytowych, projektowych oraz transformacyjnych. Będąc zdobywcą nagrody Business Services Firm of the Year 2021 in Kraków firma zatrudnia obecnie ponad 1200 pracowników i przewiduje swój dalszy, dynamiczny rozwój.