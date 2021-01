Helaba sfinansuje zakup biurowej Lixy

Przypomnijmy, pierwszy etap inwestycji został zakupiony przez południowokoreańskie konsorcjum Hana Investment Co. Ltd. reprezentowane przez Commerz Real. Okres pożyczki wynosi pięć lat, a Helaba występuje jako jedyny gwarant transakcji.

Polska jest jednym z najważniejszych rynków docelowych banku za granicą.

- Rynek biurowy w Warszawie jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. W ciągu ostatnich pięciu lat urósł do ponad 6 mln mkw. Lixa to doskonały przykład wysokiej jakości biura na tym dynamicznym rynku i cieszymy się, że sfinansujemy transakcję dla naszych międzynarodowych klientów koreańskich, którym doradza Commerz Real - mówi Martin Erbe, Head of Real Estate Finance International Clients w Helaba.