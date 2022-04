Hewlett Packard Enterprise pierwszym najemcą biurowca Lakeside

Oddanie do użytku inwestycji należącej do spółki ATENOR, belgijskiej firmy deweloperskiej, planowane jest na IV kw. 2023 r.

W procesie negocjacji najemcę reprezentowała firma Cushman & Wakefield. Natomiast za przygotowanie i realizację strategii najmu obiektu odpowiada zespół ekspertów JLL.

- Biurowiec Lakeside został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o komforcie użytkowników, z uwzględnieniem parametrów mających wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Inwestycja będzie pierwszym nowym budynkiem naszej spółki w Warszawie i niezwykle cieszy nas fakt, że możemy powitać firmę HPE w gronie pierwszych najemców - podsumowuje Karolina Pawłowska Leasing & Development Manager, ATENOR Poland.

Biurowiec Lakeside w otoczeniu zieleni

Lakeside, budynek biurowy o powierzchni ok. 24 000 mkw., zastąpi University Business Center I, jeden z dwóch budynków zakupionych przez ATENOR na Mokotowie w Warszawie w maju 2018 roku. Atrakcyjnie usytuowany nad jeziorem projekt otoczony jest kojącą zielenią. Na podkreślenie zasługuje również bliskość ulic Puławskiej i Rzymowskiego oraz pętli tramwajowej zlokalizowanej w pobliżu biurowca (zaledwie 3 przystanki dzielą go do stacji Metro Wilanowska). Budynek Lakeside został zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci.

- Nowoczesne, dobrze zaprojektowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa inwestycje biurowe cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem wśród firm technologicznych. Warto podkreślić, że Lakeside może się pochwalić precetryfikacją BREEAM na poziomie Outstanding oraz precertyfikatem WELL Gold. Dla firmy deweloperskiej ATENOR, zaangażowanej w ideę rozwoju zrównoważonych miast, był to priorytet. Jest nam niezwykle miło, że firma HPE otwiera listę najemców i jesteśmy przekonani, że biurowiec będzie doskonałym miejscem na warszawską siedzibę firmy, zapewniając jej pracownikom najlepsze warunki pracy i komfortowe otoczenie - wyjaśnia Ilona Danelczyk, dyrektor w Agencji Biurowej, JLL.

- Bardzo cieszymy się, że mogliśmy reprezentować naszego klienta, firmę Hewlett Packard Enterprise, w procesie zabezpieczenia najmu powierzchni biurowej i magazynowej oraz miejsc parkingowych w należącym do spółki ATENOR biurowcu Lakeside. Dzięki temu najemca będzie mógł kontynuować działalność w znanej mu części Warszawy oraz wprowadzić się w 2023 roku do nowoczesnego, efektywnego energetycznie i komfortowego budynku, który z pewnością docenią jego pracownicy. Negocjacje przebiegły bardzo sprawnie i chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za udział w ich pomyślnym sfinalizowaniu - powiedział Ian Scattergood, partner, dział powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Hewlett Packard Enterprise to wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych międzynarodowa firma z branży IT, oferująca szerokie portfolio produktów oraz usług dla firm i instytucji. Przede wszystkim koncentruje się na rozwiązaniach do przechowywania i przetwarzania danych, urządzeniach sieciowych oraz usługach opartych o chmury obliczeniowe.

- Doświadczenie pandemii pokazało, że przyszedł czas na zmiany, nie tylko w kontekście transformacji cyfrowej i przemodelowania działalności od strony operacyjnej, ale również otoczenia, w jakim żyjemy i pracujemy. Z myślą o naszych pracownikach wdrożyliśmy model hybrydowy, a to wymaga bardziej innowacyjnej przestrzeni i dostosowania do nowych potrzeb. Wybór partnerów również nie był przypadkowy. Szukaliśmy miejsca zaprojektowanego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż sami stawiamy ten obszar w centrum naszego biznesu - podsumowuje Michał Zajączkowski, prezes zarządu HPE Polska.