Hewlett Packard Enterprise stawia na hybrydowy model pracy 

Wdrażana w HPE już od końca 2020 roku, nowa i kompleksowa strategia „Edge-to-Office”, wykreowała innowacyjne miejsca pracy oraz jeszcze bardziej elastyczną kulturę organizacyjną firmy.

Model ten stanowi uniwersalne rozwiązanie dla aktualnych wyzwań zmieniającego się świata. Coraz więcej firm i pracowników musi efektywnie poruszać się w warunkach wirtualnych, nie zapominając przy tym o znaczeniu interakcji personalnych.

Dzięki „Edge-to-Office” rozszerzyła się pula kandydatów na dostępne stanowiska HPE z racji tego, że kandydaci mogą ubiegać się o pracę, niezależnie od lokalizacji siedziby firmy.

W Polsce z powodzeniem, od ponad ośmiu miesięcy, nowy hybrydowy model pracy funkcjonuje w oddziałach HPE we Wrocławiu i w Warszawie.

— Program „Edge-to-Office” zakłada, że większość obowiązków służbowych wykonywana jest zdalnie. Pracownicy mogą nadal korzystać z biura, w zależności od potrzeb, niemniej jednak praca stacjonarna zmieniła swoje znaczenie. Biuro jest przede wszystkim miejscem spotkań zespołowych, współpracy i integracji — mówi Magdalena Trzeciak, Menedżer ds. Personalnych Hewlett Packard Enterprise Polska.

Sukces sprawnego wdrożenia „Edge-to-Office” HPE zawdzięcza swojej polityce „Pracy Dopasowanej Do Życia” (z ang. „Work That Fits Your Life”), opierającej się na elastycznym podejściu do łączenia pracy i życia prywatnego. Przed pandemią, aż 60 proc. pracowników w skali globalnej korzystało z możliwości pracy zdalnej, natomiast w dzisiejszej dobie, stała się ona uniwersalnym narzędziem do wprowadzenia na stałe hybrydowego modelu pracy, a także efektywnego zarządzania w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią. Co interesujące, dane firmy wskazują, że ta kompleksowa strategia wpłynęła bardzo pozytywnie na produktywność oraz zaangażowanie pracowników.