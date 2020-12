Hi Piotrkowska już z pozwoleniem na użytkowanie

Firma Master Management Group (MMG) uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla kompleksu Hi Piotrkowska, który już stał się jedną z wizytówek dzisiejszej Łodzi. W grudniu pierwsi najemcy w stopniowo rozpoczynają działanie w budynku głównym. Jednocześnie MMG podpisało kolejne umowy z drogerią Rossmann oraz łódzką kwiaciarnią Badylarz.

Na linii łączącej secesyjną zabudowę jednej ze słynniejszych ulic handlowych w Polsce z nowoczesną konstrukcją dworca przesiadkowego Piotrkowska Centrum, zwanego potocznie „Stajnią Jednorożca”, wznosi się najwyższy łódzki biurowiec o charakterystycznej, rytmicznie podzielonej, jasnej elewacji. Od strony zabytkowej ul. Piotrkowskiej, mniejszy z budynków Hi Piotrkowska swoją stonowaną bryłą nawiązuje do kamienicznej zabudowy. Całość inwestycji umiejętnie łączy historię z nowoczesnością i tworzy wyjątkową przestrzeń dla biznesu i mieszkańców miasta. Wielofunkcyjny kompleks wieńczący od Południa zabudowę łódzkiego deptaku, zaczyna wypełniać się życiem.

- Zakończyliśmy z sukcesem załatwianie kwestii formalnych, aby łodzianie mogli zacząć korzystać z nowej przestrzeni miejskiej w pasażu pomiędzy naszym kompleksem a budynkiem Urzędu Miasta oraz z placu utworzonego między mniejszym biurowcem a częścią hotelową. Pierwsi najemcy części handlowo-usługowej i biurowej jeszcze w grudniu i w I kw. 2021 r. otworzą swoje podwoje. Od 7 grudnia z powierzchni biurowej korzystają już pracownicy PKO BP. A my planujemy z kolejnymi firmami ich obecność w Hi Piotrkowska - mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group

Łódź obrała dobry kurs



-Górujący nad centrum Łodzi kompleks idealnie dopełnił panoramę zmieniającego się miasta. 82-metrowa wieża biurowa zachęca do wjechania na szczyt i podziwiania widoków na cztery strony świata. Nienachalna zabudowa Hi Piotrkowska, z odsuniętymi od skrzyżowania i przejścia dla pieszych budynkami, podnosi funkcjonalność przestrzeni – patrząc dziś na całość tej inwestycji oraz jej otoczenie, trudno sobie wyobrazić lepsze zwieńczenie słynnej „Pietryny”.



- Cieszę się, że długo wyczekiwana przez wszystkich łodzian inwestycja dobiega końca. Najwyższa wieża, z niesamowitym widokiem na panoramę Miasta, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie najdłuższej ulicy handlowej w Europie jest magnesem na firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych - komentuje Adam Pustelnik, wiceprezydent Miasta Łodzi.

Dobry adres dla biznesu



Hi Piotrkowska, która oferuje łącznie 21 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A i 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej, zapewni najemcom nie tylko piękne widoki z panoramą zmieniającej się z każdym dniem Łodzi. Lokalizacja kompleksu w samym sercu miasta, przy dwupasmowej trasie Al. Józefa Piłsudskiego/Al. Adama Mickiewicza biegnącej na linii Północ-Południe, gwarantuje dobre skomunikowanie z dworcami, lotniskiem i drogami wylotowymi z miasta, a także szybki dostęp do szerokiej oferty kulturalnej, gastronomicznej i rekreacyjnej.