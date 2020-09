Hi Piotrkowska odlicza dni do startu

Kompleks Hi Piotrkowska jest już gotowy. Czeka jedynie na niezbędne odbiory techniczne. Grono najemcówjest już niemal kompletne. Na niezwykłego lokatora z branży gastronomicznej czeka perełka kompleksu - najlepiej wyeksponowana powierzchnia narożna. Taka miejscówka zobowiązuje, dlatego wybór nie jest łatwy, zwłaszcza że zadanie dotyczy dobrego smaku, o którym lepiej nie dyskutować, lecz go degustować.

Budowa Hi Piotrkowska dobiega końca. Budynek, przed przyjęciem najemców, otworzył się dla miłośników łódzkich zakątków. Podczas „spaceru dla wybrańców” uwiecznili panoramę miasta, na której Hi Piotrkowska wyrasta na gwiazdę pierwszego planu. Podniebny plan zdjęciowy odbył się podczas sierpniowego Fotofestiwalu 2020 i – niczym spektakularna klamra – wieńczył zarówno serię wydarzeń kulturalnych w Łodzi, jak i budowę kompleksu.

Złota godzina dla Hi Piotrkowska

Fotofestiwal jest międzynarodowym wydarzeniem, którego większość organizatorów to lokalni patrioci. – Dlatego, poza organizowaniem wystaw i warsztatów, pokazujemy Łódź z innej perspektywy. Naszą tradycją jest to, że co roku otwieramy jakąś zazwyczaj niedostępną lokalizację. Są to przeważnie budynki zamknięte dla szerokiej publiczności, na co dzień wykluczone z użytku. Na czas Fotofestiwalu obiekty te ożywają. Organizujemy w nich wystawy, warsztaty lub fotospacery – opowiada Justyna Kociszewska z rady programowej Fotofestiwalu.

Dzięki temu w przeszłości goście i uczestnicy festiwalu poznali m.in. wnętrza elektrociepłowni EC-1 i EC-3 jeszcze przed ich zamknięciem.

– W zeszłym roku otworzyliśmy razem z Uniwersytetem Łódzkim dawny budynek uczelniany na ulicy Sienkiewicza. Na pierwszym piętrze mieści się w nim niesamowita, wielka hala lustrzana z kominkiem. W tym nietypowym wnętrzu urządziliśmy wystawę – wspomina Justyna Kociszewska.

W tym roku organizatorzy chcieli otworzyć na miasto nowoczesny obiekt. Los szczęśliwie połączył termin prac wykończeniowych w budynku Hi Piotrkowska z finałem Fotofestiwalu. Perspektywa obejrzenia i sfotografowania panoramy Łodzi z tarasu najwyższego biurowca w mieście okazała się bardzo interesująca.

– W Łodzi nie ma drugiego takiego punktu widokowego. W mieście nie znajdziemy też żadnego podobnego tarasu widokowego, którego walory można byłoby porównać do Hi Piotrkowska. Dlatego unikatowy fotospacer okazał się wielkim sukcesem. Tegoroczne lato zatrzymało wielu Polaków na wakacjach w Polsce, więc zainteresowanych mieszkańców Łodzi i turystów nie brakowało. Powstały nawet listy rezerwowe – przyznaje Justyna Kociszewska.

